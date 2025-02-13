Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Привоз» российского вратаря привёл к сенсации дня в еврокубках! Лодыгин, как же так?

«Панатинаикос» уступил сопернику, чей состав дешевле более чем в 23 раза!

Источник: Getty Images

Исландский «Викингур» в квалификации плей-офф Лиги конференций принимал греческий «Панатинаикос». Вторая команда куда известнее, тем не менее победа сенсационно осталась за первой. Не решающий, но весомый вклад в это внёс и вратарь «Пао» Юрий Лодыгин.

Бывший зенитовец в нынешнем сезоне чаще всего был дублёром поляка Бартломея Дронговского, проведя только 11-й матч в сезоне. Причём третий подряд — из-за травмы конкурента. И во всех трёх «Панатинаикос» уступил: «Олимпиакосу» в Кубке (0:1), «Арису» в Суперлиге и вот теперь «Викингуру» в Лиге конференций. Согласно ценникам на Transfermarkt, греческий клуб стоит в 23,5 раза больше соперника: € 102 млн (дороже, чем у «Краснодара» и «Динамо») против всего-навсего € 4,33 млн (как у аутсайдера Первой лиги «Алании»).

На 13-й минуте Юрий неудачно вышел из ворот и не попал кулаком по мячу. Давиду Атласону оставалось только поразить пустой ближний угол.

Ошибка Юрия Лодыгина и гол Давида Атласона
Ошибка Юрия Лодыгина и гол Давида АтласонаИсточник: Кадр из трансляции

На 57-й минуте «Викингур» усилиями Маттиаса Вилхьялмссона и вовсе вперёд вышел (там Лодыгин уже не ошибся), однако в добавленное время Фотис Иоаннидис сократил отставание с пенальти и добавил интриги на ответную встречу. Игру Лодыгина статистический портал Sofascore оценил невысоко — на 6,8: за два сейва весом на 0,18 xG ударов из-за пределов штрафной, один вынос мяча, три точные длинные передачи из пяти и 16 из 18 коротких.

Для сравнения, старания коллеги россиянина из Исландии Ингвара Йонссона привели к рейтингу 7,8 за шесть спасений. Похоже, когда Дронговский выздоровеет, Лодыгин снова присядет на лавку.

Георгий Илющенко

Викингур Р
2:1
Первый тайм: 1:0
Панатинаикос
Футбол, Лига конференций, Стыковые матчи
13.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Bolt Arena
Главные тренеры
Сельви Оттесен
Руй Витория
Голы
Викингур Р
Давид Орн Атласон
(Эрлингур Агнарссон)
13′
Маттиас Вилхьялмссон
56′
Панатинаикос
Фотис Иоаннидис
90+1′
Составы команд
Викингур Р
1
Ингвар Йоунссон
24
Давид Орн Атласон
41′
2
Свейнн Гисли Торкелссон
11
Даниэль Хафстейнссон
17
Ари Сигурпалссон
9
Хельги Гудьонссон
25
Вальдимар-Тоур Ингимюндарсон
4
Оливер Экрот
46′
5
Йон Гудни Фьолусон
21
Арон Элис Трандарсон
50′
27
Маттиас Вилхьялмссон
7
Эрлингур Агнарссон
71′
19
Даниель Джурич
79′
20
Тарик Ибрахимаджич
74′
84′
8
Виктор Андрасон
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
15
Сверрир Ингасон
25
Филип Младенович
27
Яннис Коцирас
20
Неманья Максимович
31
Филип Джуричич
70′
14
Эрик Палмер-Браун
37′
26
Элтон Фикай
11
Анастасиос Бакасетас
22′
19
Кароль Свидерски
24
Манолис Сиопис
66′
16
Адам Гнезда Черин
17
Даниэль Мансини
66′
7
Фотис Иоаннидис
29
Александр Еремеев
66′
10
Тете
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
18
Фолы
10
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Рохит Сагги
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Панатинаикос
Викингур Р
Лига конференций: таблица и календарь