«Привоз» российского вратаря привёл к сенсации дня в еврокубках! Лодыгин, как же так?

Бывший зенитовец в нынешнем сезоне чаще всего был дублёром поляка Бартломея Дронговского, проведя только 11-й матч в сезоне. Причём третий подряд — из-за травмы конкурента. И во всех трёх «Панатинаикос» уступил: «Олимпиакосу» в Кубке (0:1), «Арису» в Суперлиге и вот теперь «Викингуру» в Лиге конференций. Согласно ценникам на Transfermarkt, греческий клуб стоит в 23,5 раза больше соперника: € 102 млн (дороже, чем у «Краснодара» и «Динамо») против всего-навсего € 4,33 млн (как у аутсайдера Первой лиги «Алании»).