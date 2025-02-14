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ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Стяуе» в стыковом матче Лиги Европы

Греческий ПАОК проиграл румынской «Стяуе» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: ANP via Getty Images

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тумба» в городе Салоники, завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. ПАОК открыл счет в этом матче на 21-й минуте — отличился Мбвана Самата. На 45+5-й минуте хавбек греческой команды Тайсон получил красную карточку, и в меньшинстве коллектив пропустил дважды. На 50-й минуте Андрей Георгита счет сравнял, а на 60-й — победу румынам принес Джойским Дава.

Российский футболист ПАОКа Федор Чалов провел матч на скамейке запасных. Магомед Оздоев появился на поле на 69-й минуте, но ничем не смог помочь своей команде.

Ответный матч состоится 20 февраля на национальном стадионе в городе Бухарест. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

ПАОК
1:2
Первый тайм: 1:0
ФКСБ
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
13.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу
Элиас Хараламбус
Голы
ПАОК
Мбвана Алли Саматта
21′
ФКСБ
Джойским Дава
60′
Составы команд
ПАОК
42
Доминик Котарски
16
Томаш Кендзера
19
Хонни Отто
21
Абдул Рахман Баба
7
Иоаннис Константелиас
11
Тайсон
33′
45′
5
Яннис Михаилидис
40′
15
Омар Колли
22
Штефан Шваб
69′
2
Мади Камара
80
Димитриос Пелкас
14′
61′
71
Томас Льямас Брандон
82
Суалихо Мейте
69′
27
Магомед Оздоев
70
Мбвана Алли Саматта
61′
77
Кирил Десподов
ФКСБ
32
Стефан Тярновяну
2
Валентин Крецу
33
Ристо Радунович
72′
17
Михай Попеску
8
Адриан Шут
78′
7
Флорин Тэнасе
21
Влад Кирикеш
52′
56′
18
Мальком Эджума
75′
30
Сиябонга Нгезана
45′
46′
5
Джойским Дава
9
Даниэль Бирлигея
52′
68′
42
Баба Альхассан
11
Давид Микулеску
46′
15
Мариус Штефэнеску
83′
Статистика
3
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
11
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Лоуренс Виссер
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПАОК
ФКСБ
Лига Европы: таблица и календарь