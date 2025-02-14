«Денисов может стать нашим Джеррардом». Шедевр Халка, последний гол Семака. Как «Зенит» победил «Ливерпуль»

— Я просто доиграл эпизод до конца. Подумал, что Саша Кержаков может пропустить мяч на меня. Джонсон в итоге немного недоработал. Да и в ворота удачно удалось попасть. И все-таки «Ливерпуль» выглядел здорово. По такой игре и 1:0 было бы хорошо, а 2:0 — задел посерьезнее. По качеству игры мы смотрелись не лучше соперника. Впрочем, в обороне ни одна из команд не сидела. Тем не менее результат лишь промежуточный. Все понимают, что главная игра через неделю.