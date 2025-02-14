«Денисов может стать нашим Джеррардом». Шедевр Халка, последний гол Семака. Как «Зенит» победил «Ливерпуль»

Транжира Суарес
В сезоне-2012/13 «Зенит» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Заняв третье место в своем квартете (на одно очко отстали от «Милана», а группу неожиданно выиграла «Малага». — Прим. «СЭ»), питерцы отправились в Лигу Европы.
В 1/16 финала турнира им достался «Ливерпуль» с Рейной, Каррагером, Хендерсоном, Стерлингом, Суаресом и Джеррардом в составе.
Конечно, российский клуб не выглядел фаворитом даже в домашней встрече. Хотя бы потому, что в середине февраля сезон у англичан был в самом разгаре, а наш чемпионат возобновлялся лишь 10 марта.
Однако рулевой «Зенита» не собирался играть осторожно.
— Прежде всего мы выставим состав, который с наибольшей вероятностью позволит нам забить, — заявил на пресс-конференции Лучано Спаллетти. — Будем играть на победу. Мы не умеем действовать вторым номером, выжидать. Будем играть интенсивно и максимально агрессивно.
В итоге итальянский специалист сделал выбор в пользу следующих исполнителей. В воротах — Малафеев, за центр обороны отвечали Ломбертс и новичок команды Нету. Слева — Губочан, справа — Анюкова. Опорная зона была доверена Денисову, выше расположились Широков с капитанской повязкой и Витсель. Трио в атаке — Данни, Кержаков, Халк.
Матч начался без раскачки. Уже на второй минуте Халк, получив остроумный пас от Данни, прострелил вдоль ворот. Кто-то из ливерпульцев вынес мяч на ногу Кержакову. Александр плотно низом пробил из пределов штрафной в противоход голкиперу, Рейна совершил сложный сейв.
В ответной атаке Суарес «раскрутил» Нету, вышел на ударную позицию, и лишь грамотные действия Малафеева, сократившего угол обстрела, спасли хозяев.
Небольшая передышка — и снова «Зенит» ужалил первым. Халк совершил рейд почти от центрального круга и метров с 20 с левой выстрелил в правый от себя угол — Рейна опять продемонстрировал великолепную реакцию и прыгучесть.
И тут же болельщики хозяев схватились за голову: как же легко Ломбертс дал обыграть себя Суаресу! Питерцам повезло, что выскакивающий уже было на рандеву с Малафеевым уругваец сделал лишнее касание и загнал себя в угол. Удача улыбнулась подопечным Спаллетти и на 40-й минуте, когда оставленный без присмотра Джонсон с линии вратарской умудрился не попасть в створ ворот.
— Да… Большой привет сегодня обороне «Зенита», — произнес в это мгновение Константин Генич, комментировавший встречу в паре с Геннадием Орловым.
Первые 15 минут второго тайма остались за гостями. Неугомонный Джонсон протащил мяч со своей половины поля, ворвался в штрафную и не переиграл в ближнем бою Малафеева. Вскоре Суарес с 15 метров бил на исполнение в правый от себя угол — мяч просвистел в сантиметрах от штанги.
«Халк — это гора мышц!»
На пресс-конференции накануне домашнего поединка Спаллетти спросили, способен ли Денисов стать таким же символом для «Зенита», как Джеррард для «Ливерпуля»:
— Думаю, да. У Денисова впереди много сезонов и достаточно возможностей стать в Петербурге тем, кем стал Джеррард для «Ливерпуля». Соперничество этих двух игроков станет украшением матча, у этих футболистов огромные сердца. Размером с футбольное поле.
К 70-й минуте «Зенит» за счет гораздо более активной игры в центре поля перехватил инициативу. Оплотом надежности при этом стал Денисов — успевал буквально везде, непривычно много созидая. Именно после его жесткого отбора — как раз у Джеррарда, Халк получил мяч. Бразилец немного продвинулся вперед и с 17 метров с левой мощно по уходящей траектории зарядил в дальнюю «девятку». Красота!
— Вот так царь-пушка из «Зенита»! Вот так гол! — не скрывал своих эмоций в эфире Геннадий Орлов.
«Гол Халка выбил нас из колеи. Конечно, у него получился прекрасный удар, но мы не должны были давать ему бить», — сетовал главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс.
«Халк — прекрасный футболист. Если он будет чувствовать себя спокойно и раскрепощенно, то выиграет для нас еще не один матч», — резюмировал на пресс-конференции Спаллетти.
— Бросилось в глаза, что поздравить Халка с голом из русских игроков подбежали лишь вы. Почему? — спросил Сергея Семака обозреватель «СЭ» Александр Кружков.
— 70-я минута, тяжелое поле, ребята устали. А он еще на радостях к болельщикам рванул. Я же рядом был, к тому же свеженький. Но вы не волнуйтесь — когда Халк вернулся к центральному кругу, получил и от остальных поздравления. Гол-то забил шикарный!
— Прежде встречали настолько накачанных футболистов?
— Нет. Халк — это гора мышц! Вряд ли дело в тренажерах. Скорее что-то генетическое. У Халка взрывная стартовая скорость и могучий удар. Всем известны его сильные качества. Но кому-то удается с ним справиться, а кому-то — нет.
Именно Семак поставил красивую точку в этом матче. Причем всего через семь минут после своего появления на поле (заменил Данни). Анюков с правого фланга выполнил передачу в штрафную, Кержаков остроумно мяч пропустил, дезориентировав Шкртела, и Семак, забытый Джонсоном на дальней штанге, левой ногой поразил фактически пустой угол. 2:0.
Это был последний гол в игровой карьере полузащитника. Со 134 мячами Семак делит с Александром Кокориным 17-е место в «Клубе 100».
— Я просто доиграл эпизод до конца. Подумал, что Саша Кержаков может пропустить мяч на меня. Джонсон в итоге немного недоработал. Да и в ворота удачно удалось попасть. И все-таки «Ливерпуль» выглядел здорово. По такой игре и 1:0 было бы хорошо, а 2:0 — задел посерьезнее. По качеству игры мы смотрелись не лучше соперника. Впрочем, в обороне ни одна из команд не сидела. Тем не менее результат лишь промежуточный. Все понимают, что главная игра через неделю.
Через неделю «Зенит» прошел по лезвию ножа — 1:3. В ⅛ финала команда Спаллетти пробилась за счет гола Халка в Ливерпуле.
Многие уже видели питерцев в четвертьфинале, полагая, что «Базель» не создаст им особых проблем. Однако «Зенит» уступил по сумме двух встреч (0:2,1:0).
Виталий Айрапетов