Глупейшее удаление выкинуло «Милан» из плей-офф ЛЧ! О чём думал Тео?!

Если бы в перерыве футболистам «Фейеноорда» предложили сразу перейти к серии пенальти, они бы наверняка согласились. А так пришлось терпеть и далее. Однако затем произошло необъяснимое. На 52-й минуте Тео симулировал в чужой штрафной нарушение всё того же Рида, нырнул и увидел перед собой жёлтую. Которая стала для него второй. Зачем француз так поступил? Как можно настолько глупо подставить команду в столь важный момент? Вероятно, не ответит даже он сам. Актёрское мастерство — явно не про этого парня. Первая карточка ему прилетела, к слову, тоже за неспортивное поведение.