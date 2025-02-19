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Глупейшее удаление выкинуло «Милан» из плей-офф ЛЧ! О чём думал Тео?!

«Фейеноорд» отбивался и всё равно вышел победителем противостояния с миланцами.

Источник: Getty Images

«Милан» сенсационно уступил проблемному «Фейеноорду» (0:1) в первом квалификационном матче плей-офф Лиги чемпионов. Забрав у него главного бомбардира Хименеса. И как раз мексиканец вполне мог решить исход противостояния. Если бы не сумасбродный поступок Тео.

Нидерландцы недавно уволили главного тренера и пока не назначили нового, застряли вне топ-3 Эредивизии. У них уйма травм. 90 минут первого матча миланцам не хватило, чтобы подсветить уязвлённость «Фейеноорда». А тут и одной было достаточно! Пулишич забросил на дальнюю штангу, никем не прикрытый Тшау скинул во вратарскую, Хименес перевисел Белена и чётко кивнул головой с близкого расстояния. Мексиканец не праздновал. Логично, осенью он пять раз забил в ЛЧ как раз за нидерландцев.

Стало окончательно ясно — «Милан» вышел предельно злым и заряженным, «Фейеноорду» не поздоровится. Итальянцы спокойно добирались до чужой штрафной не только в контратаках, но и позиционно. Хименес классной закидушкой отправлял на дуэль с Велленройтером Феликса — того подвела точность. Португалец исправился и опасно бил низом — Тео увидел сейв и с добивания пальнул в штангу. 8:1 по ударам к 25-й минуте — как вам такое соотношение? Гостям повезло пропустить к тому моменту лишь один раз.

Кстати! Знаете, как отлично мотивировать соперника перед ответной встречей? Поинтересуйтесь у правого защитника Рида, который высказался про несовершенство Леау: «Он не такой уж и быстрый». В итоге миланский вингер частенько обыгрывал нидерландцев на дриблинге, а когда те фолили на нём, что случалось нередко, улыбался. В конце первого тайма Рафа опередил Рида и выбежал один на один с вратарём — медленный, ага. Но с реализацией проблемы действительно есть — Велленройтер прикрыл ближний угол и спас интригу.

Если бы в перерыве футболистам «Фейеноорда» предложили сразу перейти к серии пенальти, они бы наверняка согласились. А так пришлось терпеть и далее. Однако затем произошло необъяснимое. На 52-й минуте Тео симулировал в чужой штрафной нарушение всё того же Рида, нырнул и увидел перед собой жёлтую. Которая стала для него второй. Зачем француз так поступил? Как можно настолько глупо подставить команду в столь важный момент? Вероятно, не ответит даже он сам. Актёрское мастерство — явно не про этого парня. Первая карточка ему прилетела, к слову, тоже за неспортивное поведение.

Не сказать, что игра моментально перевернулась. Хотя уже «Фейеноорд» больше владел мячом, пусть на моментах это никак и не сказывалось. «Милан» всем составом засел на своей половине и успешно отбивался. Пока выскочивший с лавки Карранса на 73-й минуте не замкнул очередную подачу Буэно.

Консейсау прямо перед голом поменял Пулишича и Хименеса на оборонительных Бартезаги и Фофана. Сохранить положение это не помогло. Как не помог перевести игру в овертайм и выход Чуквезе с Абрахамом под конец основного времени. «Милан» полностью всё контролировал, чтобы в итоге отдать инициативу и вылететь из-за необъяснимого поступка Тео. Француза ждёт серьёзный разговор в раздевалке.

Георгий Илющенко

Милан
1:1
Первый тайм: 1:0
Фейеноорд
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Паскаль Боссхарт
Голы
Милан
Сантьяго Хименес
(Малик Тшау)
1′
Фейеноорд
Хулиан Карранса
(Уго Буэно)
73′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
44′
51′
28
Малик Тшау
31
Страхиня Павлович
32
Кайл Уокер
10
Рафаэл Леау
79
Жоау Феликс
76′
11
Кристиан Пулишич
63′
33
Давиде Бартесаги
14
Тиджани Рейндерс
83′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
80
Юнус Муса
83′
90
Тэмми Абрахам
7
Сантьяго Хименес
71′
29
Юссуф Фофана
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
3
Томас Белен
5
Гейс Смал
26
Дживайро Рид
33
Давид Ганцко
7
Якуб Модер
22′
27
Энтони Миламбо
14
Игор Пайшан
16
Уго Буэно
75′
10
Келвин Стенгс
23
Анис Хадж-Мусса
88′
20
Хейланд Митчелл
90+3′
49
Зепикено Редмонд
64′
19
Хулиан Карранса
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
11
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Фейеноорд
Лига чемпионов: таблица и календарь