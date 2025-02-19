«Аталанта» завершила выступление в Лиге чемпионов, проиграв «Брюгге»

Забитыми мячами в составе победителей отметились Шемсдин Тальби (3-я и 27-я минуты) и Ферран Жудла (45+3). У проигравших отличился Адемола Лукман (46), на 61-й минуте он не реализовал пенальти. На 87-й минуте с поля был удален защитник «Аталанты» Рафаэл Толой.
Первый матч завершился победой «Брюгге» со счетом 2:1. В ⅛ финала бельгийская команда сыграет с французским «Лиллем» или английской «Астон Виллой». Жеребьевка пройдет 21 февраля.
Покинул розыгрыш Лиги чемпионов и «Монако», сыгравший в ответном матче вничью с португальской «Бенфикой» (3:3). В первом матче команда из Лиссабона оказалась сильнее со счетом 1:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал ответную встречу из-за травмы. «Бенфика» в ⅛ финала сыграет с английским «Ливерпулем» или испанской «Барселоной».
Нидерландский «Фейенорд» сыграл вничью с итальянским «Миланом» (1:1) и вышел в ⅛ финала. В первом матче «Фейенорд» оказался сильнее со счетом 1:0. В ⅛ финала команда из Нидерландов сыграет с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером».
Германская «Бавария» сыграла вничью с шотландским «Селтиком» (1:1), сравняв счет на четвертой компенсированной минуте. В первом матче команда из Мюнхена одержала победу со счетом 2:1. В ⅛ финала «Бавария» встретится с германским «Байером» или испанским «Атлетико». Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут