«Аталанта» завершила выступление в Лиге чемпионов, проиграв «Брюгге»

Забитыми мячами в составе победителей отметились Шемсдин Тальби (3-я и 27-я минуты) и Ферран Жудла (45+3). У проигравших отличился Адемола Лукман (46), на 61-й минуте он не реализовал пенальти. На 87-й минуте с поля был удален защитник «Аталанты» Рафаэл Толой.