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«Аталанта» завершила выступление в Лиге чемпионов, проиграв «Брюгге»

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Действующий победитель Лиги Европы итальянская «Аталанта» со счетом 1:3 проиграла бельгийскому «Брюгге» в ответном матче раунда плей-офф за право выхода в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Встреча прошла в Бергамо.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Шемсдин Тальби (3-я и 27-я минуты) и Ферран Жудла (45+3). У проигравших отличился Адемола Лукман (46), на 61-й минуте он не реализовал пенальти. На 87-й минуте с поля был удален защитник «Аталанты» Рафаэл Толой.

Первый матч завершился победой «Брюгге» со счетом 2:1. В ⅛ финала бельгийская команда сыграет с французским «Лиллем» или английской «Астон Виллой». Жеребьевка пройдет 21 февраля.

Покинул розыгрыш Лиги чемпионов и «Монако», сыгравший в ответном матче вничью с португальской «Бенфикой» (3:3). В первом матче команда из Лиссабона оказалась сильнее со счетом 1:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал ответную встречу из-за травмы. «Бенфика» в ⅛ финала сыграет с английским «Ливерпулем» или испанской «Барселоной».

Нидерландский «Фейенорд» сыграл вничью с итальянским «Миланом» (1:1) и вышел в ⅛ финала. В первом матче «Фейенорд» оказался сильнее со счетом 1:0. В ⅛ финала команда из Нидерландов сыграет с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером».

Германская «Бавария» сыграла вничью с шотландским «Селтиком» (1:1), сравняв счет на четвертой компенсированной минуте. В первом матче команда из Мюнхена одержала победу со счетом 2:1. В ⅛ финала «Бавария» встретится с германским «Байером» или испанским «Атлетико». Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут 4—5 марта, ответные — 11—12 марта.

Аталанта
1:3
Первый тайм: 0:3
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Ники Хайен
Голы
Аталанта
Адемола Лукман
(Давиде Дзаппакоста)
46′
Брюгге
Шемсдин Тальби
(Ферран Хутгла)
3′
Шемсдин Тальби
27′
Ферран Хутгла
(Христос Тзолис)
45+3′
Нереализованные пенальти
Аталанта
Адемола Лукман
61′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
2
Рафаэл Толой
87′
19
Берат Джимсити
80′
77
Давиде Дзаппакоста
15
Мартен де Рон
87′
17
Шарль Де Кетеларе
7
Хуан Куадрадо
75′
16
Рауль Белланова
23
Сеад Колашинац
11′
77′
5
Штефан Пош
8
Марио Пашалич
46′
11
Адемола Лукман
13
Эдерсон
83′
44
Марко Брешанини
32
Матео Ретеги
75′
24
Лазар Самарджич
Брюгге
22
Симон Миньоле
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
55
Максим Де Кейпер
87′
65
Хоакин Сейс
15
Рафаэль Оньедика
36′
20
Ханс Ванакен
30
Ардон Яшари
8
Христос Тзолис
60′
75′
27
Каспер Нильсен
9
Ферран Хутгла
86′
19
Густаф Нильссон
87′
68
Шемсдин Тальби
54′
41
Юго Сике
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
0
8
Фолы
7
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Брюгге
Лига чемпионов: таблица и календарь