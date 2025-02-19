Конфликт на Украине рассорил двух звезд команды Лобановского. Из-за политики они больше не общаются друг с другом

«Я и врагу не пожелаю оказаться в ситуации, в которой сегодня находится Украина. Украина в бедственном положении, истекает кровью. Что касается Шевченко, то сегодня он — скорбящий.



Для меня как для грузина категорически неприемлемо вступать в полемику с теми, кто скорбит, или давать какие-либо объяснения. Я очень надеюсь, что ужас в Украине скоро закончится. Люди смогут проанализировать произошедшее», — заявил Каладзе.