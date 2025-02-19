Конфликт на Украине рассорил двух звезд команды Лобановского. Из-за политики они больше не общаются друг с другом

В конце 90-х нападающий Андрей Шевченко и защитник Каха Каладзе зажигали в киевском «Динамо» Валерия Лобановского, а позже играли бок о бок в «Милане» — брали чемпионат и Кубок Италии, а в 2003-м выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ювентус».
Уже после завершения карьеры каждый выбрал свой путь — Шевченко возглавил сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, потом недолго проработал в «Дженоа», а в январе 2024 года стал президентом Украинской ассоциации футбола.
Что же касается Каладзе, то Каха построил успешную карьеру в политике. Он вступил в ряды партии «Грузинская мечта», занимал посты вице-премьера и министра энергетики Грузии, а с 2017 года является мэром Тбилиси.
На дальнейших отношениях этих легендарных футболистов сильно повлиял конфликт России и Украины. Партию «Грузинская мечта», в которой состоит Каладзе, на Украине часто обвиняли в связях с Россией. А 5 декабря Владимир Зеленский на 10 лет ввел санкции против 19 представителей действующей власти в Грузии — среди них оказался и Каха Каладзе. Ограничения ввели из-за разгона протестов против отказа Грузии от переговоров о вступлении в ЕС.
Уже в середине февраля Шевченко сделал громкое заявление: «Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — сказал президент Украинской ассоциации футбола.
Этой репликой Шевченко припомнил слова Каладзе, который говорил, что Зеленский «не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу».
Каха тоже не оставил слова Шевченко без внимания. Он сказал, что не намерен вступать в полемику с тем, кто находится в состоянии скорби из-за военного конфликта в своей стране.
«Я и врагу не пожелаю оказаться в ситуации, в которой сегодня находится Украина. Украина в бедственном положении, истекает кровью. Что касается Шевченко, то сегодня он — скорбящий.
Для меня как для грузина категорически неприемлемо вступать в полемику с теми, кто скорбит, или давать какие-либо объяснения. Я очень надеюсь, что ужас в Украине скоро закончится. Люди смогут проанализировать произошедшее», — заявил Каладзе.
Автор: Николай Соников