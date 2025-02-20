ПАОК Оздоева и Чалова проиграл «Стяуа» и вылетел из Лиги Европы

На 30-й минуте встречи забил форвард хозяев Юри Чизотти, на 81-й минуте отличился нападающий Давид Микулеску.
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, еще один российский футболист греческой команды Федор Чалов вышел на замену во втором тайме.
«Стяуа» победил ПАОК со счетом 3:1 по сумме двух встреч и вышел в ⅛ финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира румынский клуб встретится либо с «Айнтрахтом», либо с «Лионом».
Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.