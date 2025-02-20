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ПАОК Оздоева и Чалова проиграл «Стяуа» и вылетел из Лиги Европы

ПАОК на выезде проиграл «Стяуа» в ответном стыковом матче Лиги Европы — 0:2.

Источник: AFP 2023

На 30-й минуте встречи забил форвард хозяев Юри Чизотти, на 81-й минуте отличился нападающий Давид Микулеску.

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, еще один российский футболист греческой команды Федор Чалов вышел на замену во втором тайме.

«Стяуа» победил ПАОК со счетом 3:1 по сумме двух встреч и вышел в ⅛ финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира румынский клуб встретится либо с «Айнтрахтом», либо с «Лионом».

Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.

ФКСБ
2:0
Первый тайм: 1:0
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
20.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
National Arena
Главные тренеры
Элиас Хараламбус
Рэзван Луческу
Голы
ФКСБ
Юри Чизотти
(Давид Микулеску)
30′
Давид Микулеску
81′
Составы команд
ФКСБ
32
Стефан Тярновяну
2
Валентин Крецу
45+2′
33
Ристо Радунович
17
Михай Попеску
30
Сиябонга Нгезана
8
Адриан Шут
31
Юри Чизотти
21
Влад Кирикеш
71′
42
Баба Альхассан
7
Флорин Тэнасе
78′
18
Мальком Эджума
9
Даниэль Бирлигея
46′
77
Андрей Георгицэ
11
Давид Микулеску
86′
25
Александру Бэлуцэ
ПАОК
42
Доминик Котарски
82′
5
Яннис Михаилидис
54′
16
Томаш Кендзера
19
Хонни Отто
49′
21
Абдул Рахман Баба
7
Иоаннис Константелиас
27
Магомед Оздоев
79′
22
Штефан Шваб
80
Димитриос Пелкас
63′
77
Кирил Десподов
64′
82
Суалихо Мейте
55′
2
Мади Камара
14
Андрия Живкович
44′
79′
71
Томас Льямас Брандон
70
Мбвана Алли Саматта
55′
9
Федор Чалов
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
22
Фолы
11
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Матей Юг
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ФКСБ
ПАОК
Лига Европы: таблица и календарь