Главная еврокубковая драма недели! Клуб Хайкина чудом спасся, а потом доломал «Твенте»

Едва ли «Будё-Глимт» кто-то мог назвать фаворитом противостояния. Первый фильтр — стоимость состава. У «Твенте» он почти в два раза больше — под € 70 млн. Что на таком уровне точно значимо. Второй — первый матч этих соперников в Нидерландах. Объективно норвежцам там повезло. По игре хозяева наиграли на три-четыре гола, однако чудеса творила оборона вместе с россиянином Никитой Хайкиным. Всё закончилось поражением, но с минимальным счётом. 1:2 — точно не худший результат, чтобы потолкаться в ответке. И третий аргумент — отсутствие игровой практики. Чемпионат в Норвегии начнётся в конце марта, а последний матч в нём «Будё» провёл в начале декабря. Так что сейчас команда играет либо в товарняках, либо в Лиге Европы. Однако важно, что «Твенте» приехал к норвежцам в гости, за полярный круг.