Футболист «Реал Сосьедад» Захарян сделал голевой пас в матче Лиги Европы

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Испанский «Реал Сосьедад» со счетом 5:2 обыграл датский «Мидтьюлланн» в ответном стыковом матче и вышел в ⅛ финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Сан-Себастьяне.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Браис Мендес (5-я минута), Лука Сучич (18, 45+2), Микель Оярсабаль (73, с пенальти) и Орри Оускарссон (90). У проигравших отличились Адам Букса (24, с пенальти) и Дарио Осорио (38). На 70-й минуте игрок датской команды Дани Силва получил красную карточку.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 83-й минуте, впервые появившись на поле в текущем розыгрыше Лиги Европы. Он сделал голевую передачу и оформил свое первое результативное действие в еврокубках за карьеру.
Первый матч закончился победой испанской команды со счетом 2:1. В ⅛ финала «Реал Сосьедад» сыграет с одной из английских команд — «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэмом».
Норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным после дополнительного времени обыграл нидерландский «Твенте» со счетом 5:2. Основное время матча завершилось со счетом 3:2, в первой встрече «Твенте» одержал победу (2:1). В ⅛ финала «Будё-Глимт» сыграет с греческим «Олимпикосом» или шотландским «Рейнджерс».
Жеребьевка ⅛ финала пройдет 21 февраля. Первые матчи состоятся 6 марта, ответные — 13 марта.