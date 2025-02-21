Футболист «Реал Сосьедад» Захарян сделал голевой пас в матче Лиги Европы

Норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным после дополнительного времени обыграл нидерландский «Твенте» со счетом 5:2. Основное время матча завершилось со счетом 3:2, в первой встрече «Твенте» одержал победу (2:1). В ⅛ финала «Будё-Глимт» сыграет с греческим «Олимпикосом» или шотландским «Рейнджерс».