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Футболист «Реал Сосьедад» Захарян сделал голевой пас в матче Лиги Европы

Испанская команда вышла в ⅛ финала турнира.

Источник: Reuters

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Испанский «Реал Сосьедад» со счетом 5:2 обыграл датский «Мидтьюлланн» в ответном стыковом матче и вышел в ⅛ финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Сан-Себастьяне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Браис Мендес (5-я минута), Лука Сучич (18, 45+2), Микель Оярсабаль (73, с пенальти) и Орри Оускарссон (90). У проигравших отличились Адам Букса (24, с пенальти) и Дарио Осорио (38). На 70-й минуте игрок датской команды Дани Силва получил красную карточку.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 83-й минуте, впервые появившись на поле в текущем розыгрыше Лиги Европы. Он сделал голевую передачу и оформил свое первое результативное действие в еврокубках за карьеру.

Первый матч закончился победой испанской команды со счетом 2:1. В ⅛ финала «Реал Сосьедад» сыграет с одной из английских команд — «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэмом».

Норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным после дополнительного времени обыграл нидерландский «Твенте» со счетом 5:2. Основное время матча завершилось со счетом 3:2, в первой встрече «Твенте» одержал победу (2:1). В ⅛ финала «Будё-Глимт» сыграет с греческим «Олимпикосом» или шотландским «Рейнджерс».

Жеребьевка ⅛ финала пройдет 21 февраля. Первые матчи состоятся 6 марта, ответные — 13 марта.

Реал Сосьедад
5:2
Первый тайм: 3:2
Мидтьюлланн
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
20.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманоль Альгуасиль
Томас Томасберг
Голы
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
5′
Лука Сучич
(Андер Барренечеа)
18′
Лука Сучич
45+2′
Микель Ойярсабаль
73′
Орри Стейнд Оскарссон
(Арсен Захарян)
90′
Мидтьюлланн
Адам Букса
24′
Дарио Осорио
(Адам Букса)
38′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
6
Ариц Элустондо
21
Найеф Агерд
5
Игор Субельдия
23
Брайс Мендес
14
Такэфуса Кубо
67′
22
Беньят Туррьентес
16
Хон Оласагасти
66′
67′
11
Шеральдо Беккер
24
Лука Сучич
48′
28
Пабло Марин
7
Андер Барренечеа
83′
8
Арсен Захарян
10
Микель Ойярсабаль
83′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Мидтьюлланн
1
Йонас Лессль
4
Усман Диао
19
Педро Браво
21
Дениль Кастильо
80
Дани Силва
70′
18
Адам Букса
31′
6
Йоэль Андерссон
46′
43
Кевин Мбабу
22
Мадс Бек Серенсен
46′
73
Жозе Карлос Жунинью
29
Паулу Виктор да Силва Паулинью
42′
60′
55
Виктор Бак Йенсен
11
Дарио Осорио
74′
20
Вальдемар Бюсков
58
Арал Шимшир
74′
7
Франкулину
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
17
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Мидтьюлланн
Лига Европы: таблица и календарь