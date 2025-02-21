Неочевидный плюс нового формата ЛЧ — прорыв «Брюгге» и «Фейеноорда». Без реформ у них не было бы шанса

Результаты жеребьевки ⅛ финала Лиги чемпионов
- «Брюгге» — «Астон Вилла»
- «Боруссия» (Дортмунд) — «Лилль»
- «Реал» — «Атлетико»
- «Бавария» — «Байер»
- ПСВ — «Арсенал»
- «Фейеноорд» — «Интер»
- «ПСЖ» — «Ливерпуль»
- «Бенфика» — «Барселона»
Целую четверть века клубы, занявшие третьи места в своих лигочемпионских группах, продолжали евросезон с понижением. Формат турнира, в который они уходили, менялся. Уровень его участников — тоже. Менялось даже название, было — Кубок УЕФА, стало — Лига Европы. Одно оставалось неизменным — зимний переход из Лиги чемпионов в Лигу Европы для тех, кто слегка не дотянул, но не был безнадежен.
И вот правила поменялись. Да, никаких групп в еврокубках больше нет, есть общий этап, но мы с вами не погрешим против истины, если скажем, что команды из третьей восьмерки общего этапа — это то же самое, что команды, занимавшие третьи места в старых добрых группах.
Если продолжить сравнение, то при старых правилах они ушли бы играть в Лигу Европы. Отправились бы туда, например, статусные «Ювентус» и «Сити», бойкий «Селтик», непредсказуемый «Фейеноорд», удививший всех «Брест» и Головин со своим «Монако».
Участие «Ювентуса» и «Сити», несомненно, повысило бы интерес болельщиков к Лиге Европы. Для «Сити» оно так и вовсе, наверное, было бы лучше. «Горожане» избежали бы мадридского унижения, а Гвардиола получил бы шанс выиграть Лигу Европы — трофей, которого у него пока нет, потому что он в этом турнире никогда не играл.
С другой стороны, только представьте, что было бы, если бы «Сити» проиграл в плей-офф Лиги Европы бухарестскому «Стяуа» — или, если угодно официально, ФКСБ.
Но давайте посмотрим с другой стороны. Почему бы не дать командам из третьей восьмерки еще один шанс в Лиге чемпионов? Ведь не были они совсем плохи, так пусть поборются.
Новый формат Лиги чемпионов вообще стал добрее к тем, кто рвется в высшее общество. К этаким д’Артаньянам, которые приехали из провинции, чтобы покорить Париж. С одной стороны, на общем этапе проще, потому что ты чаще играешь с теми, кого можешь победить, и реже — с суперклубами. С другой — в 1/16 ты вполне можешь получить соперника, который ослаблен, отстраивается, пребывает в кризисе и так далее.
И вот итог: из третьей восьмерки в ⅛ прошли два клуба.
«Брюгге» и «Фейеноорд» — две совершенно разные истории. «Брюгге» — это порядок, «Фейеноорд» — хаос. Если «Брюгге» методично поднимался и достиг вершины, то «Фейеноорд» прошел дальше вопреки всему, в том числе вопреки самому себе.
Смотрите, за четыре последних месяца «Брюгге» проиграл всего два матча. Оба недавно — в разгар зимы. «Антверпену» — в чемпионате Бельгии и «Сити» — в Лиге чемпионов. При этом «Сити» Брюгге уступил с устроившим его в итоге счетом, поэтому, может быть, это даже не совсем поражение. Команда Ники Хайена, который возглавил бельгийцев благодаря стечению обстоятельств, не совершала каких-то необыкновенных подвигов. Она брала в Лиге чемпионов то, что могла взять, и постепенно прибавляла. Тренер и футболисты учились друг у друга и к исходу зимы доросли до того, чтобы прибить «Аталанту».
«Фейеноорд» — это разудалое веселье. Он громил «Баварию», устраивал камбэк с «Сити», но при этом проигрывал дома «Зальцбургу» — тому самому, который провалил в Лиге чемпионов семь матчей из восьми и забил всего пять голов, причем три из них — «Фейеноорду».
После победы над «Баварией» «Фейеноорд» получил 1:6 от «Лилля», проиграл в эредевизи последовательно ПСВ и «Аяксу», а после победы над «Спартой» в роттердамском дерби взял и уволил тренера. Бриан Приске уехал, а переговоры с новым коучем сорвались. И к плей-офф «Фейеноорд» подошел без тренера, но это еще не все. Лучшего бомбардира продали в «Милан», то есть отдали тому самому сопернику по плей-офф, а еще потеряли из-за травм двух ведущих защитников. И вот вопреки этому всему «Фейеноорд» прошел дальше.
Мы можем долго дискутировать на тему того, что делать с этой самой третьей восьмеркой, но глобально поменялось немногое. Она продолжает борьбу в еврокубках, вопрос — где именно. Глядя на нынешние матчи 1/16 финала, я думаю, что эти команды заслужили шанс показать себя именно в Лиге чемпионов. Без понижения.