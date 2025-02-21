Неочевидный плюс нового формата ЛЧ — прорыв «Брюгге» и «Фейеноорда». Без реформ у них не было бы шанса

Смотрите, за четыре последних месяца «Брюгге» проиграл всего два матча. Оба недавно — в разгар зимы. «Антверпену» — в чемпионате Бельгии и «Сити» — в Лиге чемпионов. При этом «Сити» Брюгге уступил с устроившим его в итоге счетом, поэтому, может быть, это даже не совсем поражение. Команда Ники Хайена, который возглавил бельгийцев благодаря стечению обстоятельств, не совершала каких-то необыкновенных подвигов. Она брала в Лиге чемпионов то, что могла взять, и постепенно прибавляла. Тренер и футболисты учились друг у друга и к исходу зимы доросли до того, чтобы прибить «Аталанту».