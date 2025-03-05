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Арсен Захарян не попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч ⅛ финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед».

Источник: Getty Images

Встреча пройдёт в четверг, 6 марта, начало — в 20:45 мск.

23 февраля, Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0) и отметился забитым мячом. Российский игрок был заменён в перерыве из-за повреждения, позднее стало известно, что Арсен получил травму мышцы бедра и выбыл на неопределённый срок. Полузащитник уже пропустил матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной».

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.