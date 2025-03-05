«Интер» вскрывает Лигу чемпионов. Теперь — в плей-офф

Счёт больше не менялся. Могло быть 1:2 или 0:3 — на самом деле, не так уж и важно. «Интер» играл хладнокровно, с большим запасом. В этом и его разница с пока ещё сырым «Миланом». «Фейеноорд» лез вперёд и неизменно упирался в стену: момент Модера остался единственным. Даже если бы кто-то из «Интера» сумасбродно удалился, как получилось у Тео с роттердамцами на предыдущей стадии, системная команда Индзаги вряд ли бы в стиле земляков развалилась. «Интер» продолжает вскрывать эту Лигу чемпионов — за 9 матчей команда пропустили всего один гол (в гостях от «Байера», в самой концовке матча). В чудо на «Сан-Сиро» совсем не верится.