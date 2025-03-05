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«Интер» вскрывает Лигу чемпионов. Теперь — в плей-офф

За 8 матчей основного этапа был всего один пропущенный. А сегодня на классе переехали в гостях «Фейеноорд» (да, снова не пропустили).

Источник: Getty Images

«Фейеноорд» сенсационно убрал из плей-офф Лиги чемпионов «Милан». И тут жребий принёс ему в ⅛ финала «Интер». Команда Индзаги шла безоговорочным фаворитом и должна была преподать землякам урок по игре с роттердамцами. Она и преподала. Без нервов.

У «Фейеноорда» по-прежнему беды с составом: матч по разным причинам пропустили 15 человек, будь то непопадание в заявку, дисквалификации или особенно травмы. Перечислять всех недоступных нет смысла, проще вспомнить культовую фразу комиссара Жибера из франшизы «Такси» про не очень благоприятное положение.

Наметились проблемы и у миланцев: Тюрам, казалось, ещё не пришёл в себя после повреждения, не совсем здоровый Чалханоглу вместе с Мхитаряном и Зоммером остался в запасе, лечатся Аугусто, Димарко, Дармиан и Залевски. В итоге левый фланг прикрывал Бастони.

В первом тайме обе команды события не форсировали. Итальянцы чуть чаще владели мячом, их соперник — больше бил по воротам. Шёл качельный и не самый скоростной футбол без острых моментов. На двоих команды к 38-й минуте организовали 0,18 xG. Именно из-за таких матчей Пике предлагал команды лишать очков. Но это же «Интер»: он имеет убаюкать и неожиданно ранить.

Почему мы говорим именно про 38-ю минуту? Просто команда Индзаги взялась за дело и создала два подряд отличных шанса. Первый же и стал голевым: Барелла справа получил скидку от Думфриса и в касание подал на дальнюю штангу, где Тюрам отклеился от Белена, вытянул ногу и замкнул с нескольких метров.

Затем Митчелл грубо обрезался, нарвавшись на перехват Ачерби. Веллентройтеру пришлось потрудиться, чтобы отразить обводящий удар Лаутаро в дальний угол. Как и в добавленное время вслед за красивым выстрелом Аслани под перекладину со штрафного. Вот что значит высокий класс — вовремя включиться и взять своё. У миланцев его с избытком.

Начало второй половины привело и к голу Лаутаро. Бастони обставил Митчелла и покатил назад Зелиньскому. Белен заблокировал попытку поляка, но тот поймал подбор. Пас на аргентинца привёл к казни под перекладину с нескольких метров.

«Фейеноорд» огрызнулся: Осман продавил Павара и на свободном пространстве прострелил на Модера, который угодил в перекладину. Фарт получился взаимным: Митчелл уложил в своей штрафной Тюрама, после просмотра назначили в ворота хозяев назначили пенальти, но Велленройтер угадал направление удара Зелиньского.

Счёт больше не менялся. Могло быть 1:2 или 0:3 — на самом деле, не так уж и важно. «Интер» играл хладнокровно, с большим запасом. В этом и его разница с пока ещё сырым «Миланом». «Фейеноорд» лез вперёд и неизменно упирался в стену: момент Модера остался единственным. Даже если бы кто-то из «Интера» сумасбродно удалился, как получилось у Тео с роттердамцами на предыдущей стадии, системная команда Индзаги вряд ли бы в стиле земляков развалилась. «Интер» продолжает вскрывать эту Лигу чемпионов — за 9 матчей команда пропустили всего один гол (в гостях от «Байера», в самой концовке матча). В чудо на «Сан-Сиро» совсем не верится.

Георгий Илющенко

Фейеноорд
0:2
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
De Kuip
Главные тренеры
Робин ван Перси
Симоне Индзаги
Голы
Интер
Маркус Тюрам
(Николо Барелла)
38′
Лаутаро Мартинес
(Петр Зелиньски)
50′
Нереализованные пенальти
Интер
Петр Зелиньски
65′
Составы команд
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
71′
3
Томас Белен
5
Гейс Смал
16
Уго Буэно
20
Хейланд Митчелл
68′
33
Давид Ганцко
7
Якуб Модер
14
Игор Пайшан
23
Анис Хадж-Мусса
38
Ибрагим Осман
76′
19
Хулиан Карранса
59′
9
Аясэ Уэда
Интер
13
Хосеп Мартинес
2
Дензел Дюмфрис
15
Франческо Ачерби
28
Бенжамен Павар
95
Алессандро Бастони
74′
7
Петр Зелиньски
6
Стефан де Врей
72′
31
Янн Биссек
21
Кристьян Асллани
81′
20
Хакан Чалханоглу
23
Николо Барелла
72′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
62′
99
Мехди Тареми
10
Лаутаро Мартинес
81′
8
Марко Арнаутович
90+6′
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
15
Фолы
6
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти