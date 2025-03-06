«Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Рафинья на 61-й минуте. Стоит отметить, что с 22-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил Пау Кубарси.