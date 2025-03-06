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«Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Бенфику» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Рафинья на 61-й минуте. Стоит отметить, что с 22-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил Пау Кубарси.

Ответный поединок пройдет в Барселоне 11 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Бенфика
0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Бруну Лаже
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Рафинья
61′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
73′
4
Антониу Силва
45+5′
30
Николас Отаменди
8
Фредрик Эурснес
17
Керем Актюркоглу
44
Томаш Араужу
57′
26
Самуэль Даль
10
Оркун Кекчю
84′
85
Ренату Санчеш
18
Леандру Баррейру
45′
70′
84
Жоау Регу
90+1′
14
Вангелис Павлидис
84′
9
Артур Кабрал
21
Андреас Шельдеруп
70′
19
Андреа Белотти
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
22′
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
45+2′
23
Жюль Кунде
8
Педри
11
Рафинья
19
Ламин Ямаль
56′
7
Ферран Торрес
20
Дани Ольмо
28′
4
Рональд Араухо
21
Френки де Йонг
79′
35
Херард Мартин
9
Роберт Левандовски
79′
17
Марк Касадо
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
18
Фолы
5
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти