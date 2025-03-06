Раньери разрывает в 73 года! Возобновил карьеру ради «Ромы» и выдает крутейший сезон

В Италии основной фокус — на чемпионскую гонку в Серии А. «Наполи», «Интер» и «Аталанта» остаются самыми обсуждаемыми клубами. А «Рома» получает преступно мало внимания. Хотя команда после прихода тренера Клаудио Раньери расцвела и демонстрирует топ-результаты.
По ходу сезона-2024/2025 в «Роме» поработали уже три специалиста. Начинал чемпионат вместе с командой Даниэле Де Росси, которого скандально уволили уже к середине сентября. Затем в Рим перебрался Иван Юрич. Однако методы, позволившие ему добиться успехов в «Вероне» и «Торино», совсем не работали в «Роме». Футбол в исполнении команды выглядел уныло, а сам тренер испортил отношения с половиной состава. И в ноябре 2024-го боссы римлян попрощались и с Иваном.
Казалось, сезон потерян. Тогда в «Роме» вспомнили, что где-то отдыхает 73-летний Клаудио Раньери. В мае 2024 года он спас «Кальяри» от вылета из Серии А и объявил о завершении тренерской деятельности. Однако ради «Ромы» Клаудио вернулся в футбол. 14 ноября 2024-го клуб объявил о назначении тренера до конца сезона. Сообщалось, что затем он займёт должность консультанта по спортивным вопросам. Также мнение Раньери станет важным при выборе следующего главного тренера «Ромы».
«Я завершил тренерскую карьеру и должен сказать, что за эти месяцы у меня было больше предложений, чем после чемпионства с “Лестером”. Но я всегда говорил, что вернулся бы только в двух случаях: ради “Ромы” или “Кальяри”. Я начал свою карьеру игрока здесь [в “Роме”] и завершу её здесь в роли тренера и руководителя».
Раньери — воспитанник «Ромы». Он выступал за клуб в сезоне-1973/1974, а затем дважды работал уже в качестве тренера (2009−2011, 2019). Больших успехов с командой он не добивался. А в третий заход перед Клаудио поставили только одну, не самую амбициозную задачу — достойно довести римлян до конца сезона. «Рома» в середине ноября находилась на 12-м месте в чемпионате Италии.
Старт Раньери в клубе получился не самым крутым: три поражения в четырёх матчах Серии А (два — от «Наполи» и «Аталанты») плюс ничья в Лиге Европы с «Тоттенхэмом». Зато с конца декабря «Рома» вошла в кондиции. И как!
Прямо сейчас в чемпионате команда не проигрывает в 11 турах подряд (восемь побед, три ничьих) и поднялась на восьмое место! От зоны еврокубков «Рому» отделяет всего четыре очка. А в Лиге Европы команда попала в стыковые матчи, где разобралась с «Порту» и отобралась в ⅛ финала. Единственный негативный момент: в четвертьфинале Кубка Италии «Рома» уступила «Милану» (1:3), пропустив два мяча от принадлежащего ей Тэмми Абрахама. При этом, если взять временной отрезок после прихода Раньери, римляне занимают четвёртое место в чемпионате. А с момента последнего поражения команда и вовсе лидирует в Серии А (24 очка в 10 турах, у «Интера» — 24 за 12 матчей).
«Согласен, что теперь мы команда, в которой каждый знает, что нужно делать и как помогать друг другу. Нужно сохранить нынешнюю форму, это крайне важно. Мы должны продолжать в том же духе. После неудачной первой части сезона “Рома” обязана доказать, что свет в конце туннеля есть», — отмечал Клаудио в январе.
Интересно, что Раньери — первый тренер в истории «Ромы», выигравший все пять дерби с «Лацио». Особый повод для гордости. Болельщики на волне успеха подняли тему о возможном продлении контракта с Клаудио. Однако он снова повторил слова, сказанные после прихода: «По окончании сезона я завершу тренерскую карьеру. Пора сказать хватит. “Рома” найдёт нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола». Кстати, одним из вариантов является Франческо Фариоли из «Аякса». La Gazzetta dello Sport сообщила, что Раньери и спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи уже связались с ним.
Что изменил Раньери?
На топ-уровне большую роль играют психология и микроклимат в команде. Состав, напичканный топ-футболистами, но с проблемами в раздевалке, не выиграет ничего. Опытный Раньери это прекрасно понимает. Поэтому главное, что сделал Клаудио после прихода в «Рому» — раскрепостил игроков. А ещё круче это получилось на контрасте с угрюмым Юричем.
Очень важно, что Раньери «перезапустил» двух ключевых игроков Рима — капитана Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибалу. Аргентинец недавно получил самую статусную похвалу. Легенда «Ромы» Франческо Тотти назвал Дибалу лучшим игроком в Италии прямо сейчас: «Он входит в число сильнейших в мире с точки зрения таланта. По сравнению с нашими временами, может быть, талантов меньше, но он очень силён… Сейчас он лучший в Италии, у него другой ритм, нежели два месяца назад. А когда за ним владение, то мяч “поёт”.
Дибала же сыплет комплиментами в адрес тренера: «Раньери благодаря своему опыту знает, как выжать максимум из каждого игрока. Он делает то, что лучше для команды, и неважно, как тебя зовут. У всех нас одинаковые шансы выйти на поле, если мы хорошо тренируемся».
Раньери не внёс глобальных изменений в систему игры «Ромы» (играли по схеме 3−4−3 ещё при Юриче). Клаудио никогда не был тактическим гиком, он использовал лучшие стороны своего состава. Прошло с чемпионским «Лестером», проходит и с «Ромой». Всё просто: в атаке у Клаудио есть умные футболисты, а с обороной итальянец всегда умел работать. При Раньери команда ещё ни разу не пропустила больше двух мячей в Серии А.
«В любое время в футболе характер и личность имели основополагающее значение. Игрок должен обладать этими качествами, иначе он не сможет полностью раскрыть свой потенциал. Мне нужны такие игроки. Я хочу команду, полную лидеров, потому что они думают, как тренеры. Лидеры не мыслят эгоистично, не забывают об общем благе».
В феврале Раньери получил награду лучшему тренеру месяца в Серии А. Если «Рома» не сбавит оборотов, то есть шанс побороться за место не только в еврокубках, но и в зоне Лиги чемпионов (сейчас отставание от «Юве» девять очков). Ещё осенью в такое поверить было невозможно. Если получится — у Клаудио наверняка появится ещё больше статуэток. А ближайшая задача — разобраться в Лиге Европы с «Атлетиком». Пожалуй, самая статусная пара в ⅛ финала турнира.