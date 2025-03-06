Раньери разрывает в 73 года! Возобновил карьеру ради «Ромы» и выдает крутейший сезон

Прямо сейчас в чемпионате команда не проигрывает в 11 турах подряд (восемь побед, три ничьих) и поднялась на восьмое место! От зоны еврокубков «Рому» отделяет всего четыре очка. А в Лиге Европы команда попала в стыковые матчи, где разобралась с «Порту» и отобралась в ⅛ финала. Единственный негативный момент: в четвертьфинале Кубка Италии «Рома» уступила «Милану» (1:3), пропустив два мяча от принадлежащего ей Тэмми Абрахама. При этом, если взять временной отрезок после прихода Раньери, римляне занимают четвёртое место в чемпионате. А с момента последнего поражения команда и вовсе лидирует в Серии А (24 очка в 10 турах, у «Интера» — 24 за 12 матчей).