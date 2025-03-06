«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Испанский «Реал Сосьедад» в отсутствие травмированного российского полузащитника Арсена Захаряна сыграл дома вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги Европы.
Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 1:1. «МЮ» вывел вперед Джошуа Зиркзе (57-я минута). У хозяев с пенальти счет сравнял Микель Оярсабаль (70).
Захарян пропустил третий матч «Реал Сосьедад» подряд из-за травмы лодыжки.
Ответная встреча пройдет 13 марта в Манчестере.
Результаты других матчей:
АЗ (Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0;
«Фенербахче» (Турция) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:3;
ФКСБ (Румыния) — «Лион» (Франция) — 1:3.