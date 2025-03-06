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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «МЮ» в Лиге Европы.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Испанский «Реал Сосьедад» в отсутствие травмированного российского полузащитника Арсена Захаряна сыграл дома вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 1:1. «МЮ» вывел вперед Джошуа Зиркзе (57-я минута). У хозяев с пенальти счет сравнял Микель Оярсабаль (70).

Захарян пропустил третий матч «Реал Сосьедад» подряд из-за травмы лодыжки.

Ответная встреча пройдет 13 марта в Манчестере.

Результаты других матчей:

АЗ (Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0;

«Фенербахче» (Турция) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:3;

ФКСБ (Румыния) — «Лион» (Франция) — 1:3.

Реал Сосьедад
1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
6.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманоль Альгуасиль
Рубен Аморим
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
70′
Манчестер Юнайтед
Джошуа Зиркзе
(Алехандро Гарначо)
57′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
21
Найеф Агерд
5
Игор Субельдия
49′
23
Брайс Мендес
10
Микель Ойярсабаль
6
Ариц Элустондо
63′
29
Хон Арамбуру
14
Такэфуса Кубо
80′
11
Шеральдо Беккер
22
Беньят Туррьентес
63′
28
Пабло Марин
24
Лука Сучич
88′
16
Хон Оласагасти
7
Андер Барренечеа
63′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
13
Патрик Доргу
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
56′
18
Каземиру
9
Расмус Хейлунн
15
Лени Йоро
87′
2
Виктор Линделеф
11
Джошуа Зиркзе
87′
43
Тоби Коллайер
17
Алехандро Гарначо
77′
14
Кристиан Эриксен
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
11
Фолы
13
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти