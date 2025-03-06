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«МЮ» был близок к еврокубковой победе, а потом команду подставил лучший футболист

«Реал Сосьедад» вырвал ничью. А ведь англичане и вовсе были в шаге от поражения.

Источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» проваливает сезон в АПЛ, занимая 14-е место после 27 туров. Из национальных кубков команда также вылетела. Так что Лига Европы — последний шанс на трофей. Но манкунианцам в 1\8 финала достался тяжелейший соперник — «Реал Сосьедад». Первый матч команд состоялся в Испании. И он принёс «МЮ» немного положительных эмоций.

Футбол
Лига Европы 2024/2025
1/8 финала, 6.03.2025, 20:45
Реал Сосьедад
1
Манчестер Юнайтед
1

У Рубена Аморима не было большого манёвра в плане состава. Большая группа футболистов пропускала матч с «Сосьедадом» по разным причинам, связанным с травмами. Поэтому тренер басков Иманол Альгуасиль вряд ли удивился составу гостей. Кстати, Арсен Захарян также пропустил матч из-за очередной травмы (бедра)… Когда уже болячки отстанут от российского полузащитника?

Возможно, именно предсказуемость «МЮ» и повлияла на ход первого тайма. Он получился ну очень скучным. «Реал Сосьедад» чаще владел мячом (61% на 39%), но никакой выгоды не извлекал. «МЮ» тоже действовал не слишком активно. Хотя в концовке тайма англичане создали лучший хайлайт. На 37-й минуте Бруну Фернандеш пробил после прострела от Диогу Дало. Но мяч на себя принял полузащитник басков Игор Субельдия. Однако атака «МЮ» продолжилась, а завершил её неточным ударом Джошуа Зиркзее.

И всё. Интереснее всего в первом тайме было слушать заряды болельщиков на трибунах «Реале Арены». И если от «МЮ» ожидался не самый яркий футбол, то хозяева расстроили. «Сосьедад» в последнем домашнем матче Лиги Европы с «Мидтьюлланом» забил пять мячей. Конечно, хотелось атакующего футбола и сейчас.

К большому счастью, во втором тайме команды проснулись. Первыми в кондиции пришли гости: «МЮ» здорово начал вторые 45 минут, рисовал комбинации и искал голевой момент. И нашёл его. Англичане поймали «Реал» на контратаке, Гарначо здорово подключился и покатил мяч на Зиркзее. Джошуа набежал и примерно с границы штрафной сильно пробил низом. Удар получился не самым сложным (прямо по центру), однако голкипер басков Алекс Ремиро сыграл неудачно — 1:0 в пользу «МЮ».

Источник: Reuters

Пропущенный мяч не очень повлиял на «Сосьедад». Ответить на классные 15 минут от гостей у басков не получалось. Но в эпоху VAR шанс может прийти из ниоткуда. И команда Альгуасиля помогла бригада видеоассистентов. Она разглядела игру рукой у лидера гостей Бруну Фернандеша — в собственной штрафной после углового «Сосьедада». Судья Иван Кружляк сбегал к монитору, быстро посмотрел эпизод и уверенно указал на «точку». Микель Оярсабаль без нервов реализовал пенальти и сравнял счёт. Не самый логичный гол «Сосьедада».

Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сложилось ощущение, что ничья устраивает «МЮ». Команда чаще владела мячом при счёте 1:1, но не форсировала атаки. Зато «Сосьедад» наконец-то пришёл в себя и начал создавать. Первый тревожный звонок — классный дальний удар Брайса Мендеса. А на 84-й минуте для «МЮ» прозвучала оглушительная сирена. Шеральдо Бекер вырезал классный пас в штрафную, где мяч получил Орри Оускарссон. Но исландец сыграл отвратительно и пробил мимо ворот в ситуации, когда проще было попасть в створ.

Счёт в итоге так и не изменился. Результат скорее устраивающий «МЮ». Через неделю команды сыграют на «Олд Траффорд». Но у «Сосьедада» всё равно остаются неплохие шансы на выход в четвертьфинал. «Манчестер Юнайтед» уже приучил болельщиков к неприятным «сюрпризам».

Автор: Никита Паглазов

Реал Сосьедад
1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
6.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманоль Альгуасиль
Рубен Аморим
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
70′
Манчестер Юнайтед
Джошуа Зиркзе
(Алехандро Гарначо)
57′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
21
Найеф Агерд
5
Игор Субельдия
49′
23
Брайс Мендес
10
Микель Ойярсабаль
6
Ариц Элустондо
63′
29
Хон Арамбуру
14
Такэфуса Кубо
80′
11
Шеральдо Беккер
22
Беньят Туррьентес
63′
28
Пабло Марин
24
Лука Сучич
88′
16
Хон Оласагасти
7
Андер Барренечеа
63′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
13
Патрик Доргу
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
56′
18
Каземиру
9
Расмус Хейлунн
15
Лени Йоро
87′
2
Виктор Линделеф
11
Джошуа Зиркзе
87′
43
Тоби Коллайер
17
Алехандро Гарначо
77′
14
Кристиан Эриксен
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
11
Фолы
13
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти