«МЮ» был близок к еврокубковой победе, а потом команду подставил лучший футболист

Возможно, именно предсказуемость «МЮ» и повлияла на ход первого тайма. Он получился ну очень скучным. «Реал Сосьедад» чаще владел мячом (61% на 39%), но никакой выгоды не извлекал. «МЮ» тоже действовал не слишком активно. Хотя в концовке тайма англичане создали лучший хайлайт. На 37-й минуте Бруну Фернандеш пробил после прострела от Диогу Дало. Но мяч на себя принял полузащитник басков Игор Субельдия. Однако атака «МЮ» продолжилась, а завершил её неточным ударом Джошуа Зиркзее.