Гол Шомуродова помог «Роме» вырвать победу у «Атлетика» в концовке матча Лиги Европы

Полузащитник гостей Иньяки Уильямс открыл счёт в матче на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса. На 56-й минуте полузащитник хозяев Анхелиньо с передачи Зеки Челика сравнял счёт во встрече. На 86-й минуте Ерай Альварес получил вторую жёлтую карточку и оставил «Атлетик» в меньшинстве. На 90+4-й минуте Эльдор Шомуродов забил победный гол хозяев.