Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Шомуродова помог «Роме» вырвать победу у «Атлетика» в концовке матча Лиги Европы

Завершился первый матч ⅛ финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао.

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча закончилась победой «Ромы» со счётом 2:1.

Полузащитник гостей Иньяки Уильямс открыл счёт в матче на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса. На 56-й минуте полузащитник хозяев Анхелиньо с передачи Зеки Челика сравнял счёт во встрече. На 86-й минуте Ерай Альварес получил вторую жёлтую карточку и оставил «Атлетик» в меньшинстве. На 90+4-й минуте Эльдор Шомуродов забил победный гол хозяев.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Бильбао (Испания). Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Рома
2:1
Первый тайм: 0:0
Атлетик
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
6.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Эрнесто Вальверде
Голы
Рома
Анхелиньо
(Зеки Челик)
56′
Элдор Шомуродов
(Алексис Салемакерс)
90+3′
Атлетик
Иньяки Уильямс
(Айтор Паредес)
50′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
2
Девайн Ренч
60′
56
Алексис Салемакерс
35
Томмазо Бальданци
60′
92
Стефан Эль-Шаарави
61
Никколо Пизилли
77′
17
Куадио Коне
11
Артем Довбик
71′
14
Элдор Шомуродов
72′
21
Пауло Дибала
71′
18
Матиас Соуле
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
5
Йерай Альварес
19′
85′
17
Юри Берчиче
18
Оскар Де Маркос
16
Иньиго Руис де Галаррета
9
Иньяки Уильямс
3
Даниэль Вивиан
23′
4
Айтор Паредес
20
Унаи Гомес
77′
6
Микель Весга
23
Микель Хаурехисар
34′
63′
24
Беньят Прадос
10
Нико Уильямс
77′
7
Алехандро Беренгер
21
Мароан Саннади
39′
63′
12
Горка Гурусета
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
12
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти