«Лацио» вдевятером вырвал победу у «Виктории», экс-спартаковец Жиго получил красную

Встреча прошла в Чехии и завершилась со счетом 2:1.
Римский клуб первым открыл счет благодаря голу Алессио Романьоли, но пропустил во втором тайме и доигрывал матч вдевятером после удалений Николо Ровеллы и экс-игрока «Спартака» Самюэля Жиго. Несмотря на численное меньшинство, «Лацио» сумел победить благодаря голу Густава Исаксена на 98-й минуте.
Ответная игра между «Лацио» и «Викторией» пройдет 13 марта в Италии.
По итогам общего этапа «Лацио» вышел в плей-офф с 1-го места в таблице, а «Виктория» пробилась в ⅛ финала через победу в стыковых играх с «Ференцварошем».