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«Лацио» вдевятером вырвал победу у «Виктории», экс-спартаковец Жиго получил красную

«Лацио» выиграл у «Виктории» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Чехии и завершилась со счетом 2:1.

Римский клуб первым открыл счет благодаря голу Алессио Романьоли, но пропустил во втором тайме и доигрывал матч вдевятером после удалений Николо Ровеллы и экс-игрока «Спартака» Самюэля Жиго. Несмотря на численное меньшинство, «Лацио» сумел победить благодаря голу Густава Исаксена на 98-й минуте.

Ответная игра между «Лацио» и «Викторией» пройдет 13 марта в Италии.

По итогам общего этапа «Лацио» вышел в плей-офф с 1-го места в таблице, а «Виктория» пробилась в ⅛ финала через победу в стыковых играх с «Ференцварошем».

Виктория Пл
1:2
Первый тайм: 0:1
Лацио
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
6.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Doosan Arena
Главные тренеры
Мирослав Коубек
Марко Барони
Голы
Виктория Пл
Рафиу Дуросинми
(Лукаш Калвах)
53′
Лацио
Алессио Романьоли
(Тиджани Нослин)
18′
Густав Исаксен
(Маттео Гендузи)
90+8′
Составы команд
Виктория Пл
16
Мартин Едличка
21
Вацлав Емелка
3
Светозар Маркович
40
Сампсон Двех
22
Каду
71′
23
Лукаш Калвах
61′
31
Павел Шульц
11
Матей Выдра
6
Лукаш Черв
75′
80′
20
Иржи Панош
17
Рафиу Дуросинми
85′
80
Принс Квабена Аду
99
Амар Мемич
84′
10
Ян Копиц
Лацио
94
Иван Проведель
13
Алессио Романьоли
2
Самюэль Жиго
90+3′
6
Никола Ровелла
77′
8
Маттео Гендузи
77
Адам Марушич
18
Густав Исаксен
30
Нуну Тавареш
55′
29
Мануэль Лаццари
9
Родригес Педро
62′
5
Матиас Весино
63′
14
Тиджани Нослин
62′
20
Лум Чауна
19
Булай Диа
82′
4
Патрисио Габаррон
83′
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
2
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
16
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти