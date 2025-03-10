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Футболист «Реал Сосьедад» Захарян может сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Игра пройдет 13 марта.

Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян тренировался в общей группе «Реал Сосьедад» в понедельник, его игра в ответном матче ⅛ финала плей-офф Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» не исключена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» пройдет 13 марта. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Арсен сегодня работал в общей группе. Возможно, на этой неделе он отправится на выездные матчи с “Манчестер Юнайтед” и “Райо Вальекано”, — говорится в сообщении.

Захарян получил травму в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0), который прошел 23 февраля. В том матче он был заменен после первого тайма. Захарян забил гол на 12-й минуте встречи. Позже пресс-служба клуба сообщила, что россиянин получил травму бедра.

Захаряну 21 год, он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.