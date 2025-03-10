Футболист «Реал Сосьедад» Захарян может сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Захарян получил травму в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0), который прошел 23 февраля. В том матче он был заменен после первого тайма. Захарян забил гол на 12-й минуте встречи. Позже пресс-служба клуба сообщила, что россиянин получил травму бедра.