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«Барселона» стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Испанская «Барселона» со счетом 3:1 обыграла португальскую «Бенфику» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Барселоне.

Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафинья (11-я, 42-я минуты) и Ламин Ямаль (27). У проигравших отличился Николас Отаменди (13).

Ямаль отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Рафиньи. Испанец стал самым молодым игроком в Лиге чемпионов, оформившим гол и результативный пас в одном матче (17 лет и 241 день). Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Брелю Эмболо (17 лет и 263 дня).

Первый матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0. В четвертьфинале испанская команда сыграет с победителем противостояния между германской «Боруссией» из Дортмунда и французским «Лиллем» (первый матч — 1:1).

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

Барселона
3:1
Первый тайм: 3:1
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Бруну Лаже
Голы
Барселона
Рафинья
(Ламин Ямаль)
11′
Ламин Ямаль
(Рафинья)
27′
Рафинья
(Алехандро Бальде)
42′
Бенфика
Николас Отаменди
13′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
3
Алехандро Бальде
4
Рональд Араухо
23
Жюль Кунде
8
Педри
11
Рафинья
5
Иньиго Мартинес
87′
24
Эрик Гарсия
19
Ламин Ямаль
81′
16
Фермин Лопес
20
Дани Ольмо
70′
6
Гави
21
Френки де Йонг
81′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
70′
7
Ферран Торрес
Бенфика
1
Анатолий Трубин
4
Антониу Силва
48′
26
Самуэль Даль
30
Николас Отаменди
8
Фредрик Эурснес
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
84′
84
Жоау Регу
10
Оркун Кекчю
70′
18
Леандру Баррейру
61
Флорентину
70′
19
Андреа Белотти
17
Керем Актюркоглу
56′
85
Ренату Санчеш
21
Андреас Шельдеруп
56′
7
Зеки Амдуни
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
4
Фолы
8
3
Офсайды
9
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти