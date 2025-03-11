«Барселона» стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Ямаль отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Рафиньи. Испанец стал самым молодым игроком в Лиге чемпионов, оформившим гол и результативный пас в одном матче (17 лет и 241 день). Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Брелю Эмболо (17 лет и 263 дня).