«Барселона» стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафинья (11-я, 42-я минуты) и Ламин Ямаль (27). У проигравших отличился Николас Отаменди (13).
Ямаль отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Рафиньи. Испанец стал самым молодым игроком в Лиге чемпионов, оформившим гол и результативный пас в одном матче (17 лет и 241 день). Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Брелю Эмболо (17 лет и 263 дня).
Первый матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0. В четвертьфинале испанская команда сыграет с победителем противостояния между германской «Боруссией» из Дортмунда и французским «Лиллем» (первый матч — 1:1).
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.