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Российский вратарь взял пенальти и помог норвежскому клубу выйти в ¼ финала Лиги Европы

Норвежский «Буде-Глимт» на выезде проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: AP 2024

Встреча прошла в четверг, 13 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу греков. У победителей дублем отметился украинский форвард Роман Яремчук, у гостей гол на счету Каспера Хега. В составе «Буде-Глимт» весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин, который на 63-й минуте отразил пенальти.

В первом матче «Буде-Глимт» на выезде разгромил «Олимпиакос» со счетом 3:0. По сумме двух матчей норвежская команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

За выход в полуфинал клуб Хайкина поспорит с римским «Лацио». Встречи пройдут 10 и 17 апреля.

Олимпиакос П
2:1
Первый тайм: 0:1
Буде-Глимт
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
13.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Georgios Karaiskakis
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар
Хьетиль Кнутсен
Голы
Олимпиакос П
Роман Яремчук
(Христос Музакитис)
53′
Роман Яремчук
(Христос Музакитис)
65′
Буде-Глимт
Каспер Хег
(Йенс Петтер Хауге)
36′
Нереализованные пенальти
Олимпиакос П
Марселу де Алмейда Родиней
63′
Составы команд
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
89′
5
Лоренсо Пирола
20
Коштинья
23
Марселу де Алмейда Родиней
41′
45
Панайотис Рецос
14
Дани Гарсия
3
Франсиско Ортега
75′
70
Бруно Оньемаечи
21
Андре Орта
46′
96
Христос Музакитис
22
Шикинью
83′
4
Жюлиан Бьянкон
90+4′
32
Сантьяго Эссе
46′
17
Роман Яремчук
10
Желсон Мартинш
39′
79′
50
Луис Пальма
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
74′
6
Юстейн Гундерсен
15
Фредрик Бьеркан
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
11
Оле Дидрик Бломберг
14
Ульрик Сальтнес
90′
25
Исак Дибвик Маатта
20
Фредрик Сьевольд
30′
68′
5
Брис Вембангомо
26
Хокун Эвьен
88′
90′
8
Сондре Аукленд
9
Каспер Хег
68′
21
Андреас Хельмерсен
23
Йенс Петтер Хауге
87′
2
Вилладс Нильсен
Статистика
3
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
26
Удары (всего)
2
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
0
12
Фолы
13
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти