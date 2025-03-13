Российский вратарь взял пенальти и помог норвежскому клубу выйти в ¼ финала Лиги Европы

Встреча прошла в четверг, 13 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу греков. У победителей дублем отметился украинский форвард Роман Яремчук, у гостей гол на счету Каспера Хега. В составе «Буде-Глимт» весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин, который на 63-й минуте отразил пенальти.