«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Реал Сосьедад»

В составе победителей три мяча забил Бруну Фернандеш (16, 50, 87-я минуты), еще одним голом отметился Диогу Далот (90+1). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (10). Первые три гола в матче были забиты с пенальти. На 63-й минуте с поля был удален игрок «Реал Соьедад» Хон Арамбуру.
Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет с французским «Лионом». Первый матч пройдет 10 апреля, ответный — 17 апреля.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за проблем с получением визы. В текущем сезоне он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет в испанском Бильбао. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта», за которую выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в 2017 году.
В других четвертьфиналах Лиги Европы английский «Тоттенхэм» сыграет с германским «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне, шотландский «Рейнджерс» встретится с испанским «Атлетиком», итальянский «Лацио» — с норвежским «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. В Лиге конференций четвертьфинальные пары составили английский «Челси» и польская «Легия», испанский «Бетис» и польская «Ягеллония», итальянская «Фиорентина» и словенский «Целе», шведский «Юргорден» и австрийский «Рапид».