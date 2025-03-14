«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Реал Сосьедад»

В других четвертьфиналах Лиги Европы английский «Тоттенхэм» сыграет с германским «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне, шотландский «Рейнджерс» встретится с испанским «Атлетиком», итальянский «Лацио» — с норвежским «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. В Лиге конференций четвертьфинальные пары составили английский «Челси» и польская «Легия», испанский «Бетис» и польская «Ягеллония», итальянская «Фиорентина» и словенский «Целе», шведский «Юргорден» и австрийский «Рапид».