Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Реал Сосьедад»

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 дома обыграл испанский «Реал Сосьедад» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги Европы и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Источник: Reuters

В составе победителей три мяча забил Бруну Фернандеш (16, 50, 87-я минуты), еще одним голом отметился Диогу Далот (90+1). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (10). Первые три гола в матче были забиты с пенальти. На 63-й минуте с поля был удален игрок «Реал Соьедад» Хон Арамбуру.

Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет с французским «Лионом». Первый матч пройдет 10 апреля, ответный — 17 апреля.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за проблем с получением визы. В текущем сезоне он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет в испанском Бильбао. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта», за которую выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в 2017 году.

В других четвертьфиналах Лиги Европы английский «Тоттенхэм» сыграет с германским «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне, шотландский «Рейнджерс» встретится с испанским «Атлетиком», итальянский «Лацио» — с норвежским «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. В Лиге конференций четвертьфинальные пары составили английский «Челси» и польская «Легия», испанский «Бетис» и польская «Ягеллония», итальянская «Фиорентина» и словенский «Целе», шведский «Юргорден» и австрийский «Рапид».

Манчестер Юнайтед
4:1
Первый тайм: 1:1
Реал Сосьедад
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала
13.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Иманоль Альгуасиль
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
16′
Бруну Фернандеш
50′
Бруну Фернандеш
(Алехандро Гарначо)
87′
Диогу Далот
(Расмус Хейлунн)
90+1′
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
10′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
9′
13
Патрик Доргу
20
Диогу Далот
26
Айден Хевен
8
Бруну Фернандеш
9
Расмус Хейлунн
17
Алехандро Гарначо
18
Каземиру
78′
43
Тоби Коллайер
90+4′
11
Джошуа Зиркзе
88′
14
Кристиан Эриксен
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
21
Найеф Агерд
90′
4
Мартин Субименди
51′
23
Брайс Мендес
10
Микель Ойярсабаль
64′
6
Ариц Элустондо
69′
78′
18
Амари Траоре
5
Игор Субельдия
13′
56′
29
Хон Арамбуру
63′
14
Такэфуса Кубо
76′
9
Орри Стейнд Оскарссон
28
Пабло Марин
39′
56′
22
Беньят Туррьентес
11
Шеральдо Беккер
56′
7
Андер Барренечеа
74′
Статистика
2
Желтые карточки
7
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
6
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти