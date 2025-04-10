Россиянин — в шаге от полуфинала еврокубка! «Будё-Глимт» с Хайкиным выдал новую сенсацию

«Будё-Глимт» уже неплохо пошумел в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В первом раунде плей-офф он высадил из турнира «Твенте» (1:2, 5:2), во втором — «Олимпиакос» (3:0, 1:2). А ещё у норвежского клуба отличная статистика на своём стадионе в ЛЕ — пять побед в шести встречах. Только «Карабах» уехал из Будё с победой (2:1), а все остальные соперники там проигрывали. В 2022 году норвежская команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций. Любопытно, что тогда она тоже встретилась с римским клубом, но только не с «Лацио», а с «Ромой». Правда, «Будё» дальше не прошёл.