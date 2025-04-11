«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче ¼ финала Лиги Европы

В других матчах игрового дня английский «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с германским «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (1:1), матч «Рейнджерс» из Шотландии и «Атлетика» из Испании также завершился вничью (0:0). Также в четверг прошли первые четвертьфинальные игры Лиги конференций: английский «Челси» на выезде разгромил польскую «Легию» (3:0), итальянская «Фиорентина» в гостях была сильнее словенского «Целе» (2:1), российский полузащитник словенской команды Никита Иосифов вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями. Испанский «Бетис» на своем поле переиграл польскую «Ягеллонию» (2:0), австрийский «Рапид» на выезде был сильнее шведского «Юргордена» (1:0).