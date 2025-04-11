«Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче ¼ финала Лиги Европы

ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Футболисты французского «Лиона» дома со счетом 2:2 сыграли вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
В составе «Лиона» голы забили Тьяго Альмада (26-я минута) и Райан Шерки (90+5). У «Манчестер Юнайтед» отличились Лени Йоро (45+5) и Джошуа Зиркзе (88). Ответная встреча пройдет 17 апреля на поле «Манчестер Юнайтед».
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет в испанском Бильбао. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта», за которую выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в 2017 году. В том же сезоне «Лион» вышел в полуфинал, что является лучшим результатом клуба в истории турнира.
В других матчах игрового дня английский «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с германским «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (1:1), матч «Рейнджерс» из Шотландии и «Атлетика» из Испании также завершился вничью (0:0). Также в четверг прошли первые четвертьфинальные игры Лиги конференций: английский «Челси» на выезде разгромил польскую «Легию» (3:0), итальянская «Фиорентина» в гостях была сильнее словенского «Целе» (2:1), российский полузащитник словенской команды Никита Иосифов вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями. Испанский «Бетис» на своем поле переиграл польскую «Ягеллонию» (2:0), австрийский «Рапид» на выезде был сильнее шведского «Юргордена» (1:0).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.