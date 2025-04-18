«Манчестер Юнайтед» со счетом 5:4 обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

В составе победителей забитыми мячами отметились Мануэль Угарте (10-я минута), Диогу Далот (45+1), Бруну Фернандеш (114, с пенальти), Кобби Майну (120) и Гарри Магуайр (120+1). У «Лиона» голы забили Корентин Толиссо, Николас Тальяфико (78), Райан Шерки (105) и Александр Ляказетт (110, с пенальти). На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Толиссо. Первая игра между командами завершилась вничью — 2:2.