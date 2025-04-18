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«Манчестер Юнайтед» со счетом 5:4 обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:4 после дополнительного времени победил французский «Лион» в ответном матче полуфинальной стадии футбольной Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мануэль Угарте (10-я минута), Диогу Далот (45+1), Бруну Фернандеш (114, с пенальти), Кобби Майну (120) и Гарри Магуайр (120+1). У «Лиона» голы забили Корентин Толиссо, Николас Тальяфико (78), Райан Шерки (105) и Александр Ляказетт (110, с пенальти). На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Толиссо. Первая игра между командами завершилась вничью — 2:2.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет в испанском Бильбао. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта», за которую выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. Самым титулованным клубом в истории соревнования является испанская «Севилья», которая становилась его победителем семь раз.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Манчестер Юнайтед
5:4
Основное время: 2:2 (2:0)
ДВ
Лион
Футбол, Лига Европы, 1/4 финала
17.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Паулу Фонсека
Голы
Манчестер Юнайтед
Мануэль Угарте
(Алехандро Гарначо)
10′
Диогу Далот
(Харри Магуайр)
45+1′
Бруну Фернандеш
114′
Кобби Майну
(Каземиру)
120′
Харри Магуайр
(Каземиру)
120+1′
Лион
Корентен Толиссо
(Александр Ляказетт)
71′
Николас Тальяфико
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
78′
Райан Шерки
105′
Александр Ляказетт
110′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
93′
15
Лени Йоро
108′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
3
Нуссаир Мазрауи
46′
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
100′
41
Гарри Амасс
25
Мануэль Угарте
86′
7
Мэйсон Маунт
9
Расмус Хейлунн
86′
37
Кобби Майну
17
Алехандро Гарначо
50′
100′
14
Кристиан Эриксен
Лион
23
Лукас Перри
19
Мусса Ниакате
22
Клинтон Мата
8
Корентен Толиссо
45+1′
89′
23
Тьяго Альмада
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
64′
115′
55
Дуйе Чалета-Цар
4
Поль Акуоку
55′
15
Таннер Тессманн
7
Жордан Верету
18′
55′
10
Александр Ляказетт
18
Райан Шерки
106′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
69
Жорж Микаутадзе
64′
11
Малик Фофана
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
17
Фолы
14
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти