«Будё-Глимт» с футболистом Хайкиным в составе стал последним полуфиналистом Лиги Европы

«Будё-Глимт» стал первым норвежским клубом, который вышел в полуфинал еврокубкового турнира. Ранее команды из этой страны пять раз завершали выступление на четвертьфинальной стадии различных соревнований — «Будё-Глимт» (сезон-2021/22; Лига конференций), «Русенборг» (1996/97; Лига чемпионов), а также «Люн» (1968/69), «Бранн» (1996/97) и «Волеренга» (1998/99), которые добивались подобного результата в Кубке обладателей кубков.