«Будё-Глимт» с футболистом Хайкиным в составе стал последним полуфиналистом Лиги Европы

РИМ, 18 апреля. /ТАСС/. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, стал полуфиналистом Лиги Европы.
Основное время ответного матча «Лацио» — «Будё-Глимт» завершилось со счетом 2:0 в пользу итальянской команды, первая встреча завершилась победой норвежского коллектива (2:0). В дополнительное время соперники обменялись забитыми мячами. В серии пенальти точнее оказались футболисты норвежской команды — 3:2. Хайкин, отыгравший оба матча полностью, в серии пенальти отразил два удара.
«Будё-Глимт» стал первым норвежским клубом, который вышел в полуфинал еврокубкового турнира. Ранее команды из этой страны пять раз завершали выступление на четвертьфинальной стадии различных соревнований — «Будё-Глимт» (сезон-2021/22; Лига конференций), «Русенборг» (1996/97; Лига чемпионов), а также «Люн» (1968/69), «Бранн» (1996/97) и «Волеренга» (1998/99), которые добивались подобного результата в Кубке обладателей кубков.
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет в испанском Бильбао. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта», за которую выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. Самым титулованным клубом в истории соревнования является испанская «Севилья», которая становилась его победителем семь раз.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Марко Барони
Хьетиль Кнутсен
Валентин Кастельянос
(Густав Исаксен)
21′
Тиджани Нослин
(Алессио Романьоли)
90+3′
Булай Диа
(Маттео Гендузи)
100′
Андреас Хельмерсен
(Исак Дибвик Маатта)
109′
35
Христос Мандас
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
29
Мануэль Лаццари
104′
11
Валентин Кастельянос
6
Никола Ровелла
22′
85′
5
Матиас Весино
10
Маттиа Дзакканьи
88′
14
Тиджани Нослин
77
Адам Марушич
68′
30
Нуну Тавареш
94′
23
Эльсеид Хюсай
9
Родригес Педро
68′
19
Булай Диа
107′
18
Густав Исаксен
84′
20
Лум Чауна
12
Никита Хайкин
6
Юстейн Гундерсен
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
80′
20
Фредрик Сьевольд
102′
23
Йенс Петтер Хауге
15
Фредрик Бьеркан
103′
27
Сондре Серли
14
Ульрик Сальтнес
57′
19
Сондре Фет
26
Хокун Эвьен
60′
89′
18
Бреде Матиас Моэ
9
Каспер Хег
35′
76′
25
Исак Дибвик Маатта
11
Оле Дидрик Бломберг
76′
21
Андреас Хельмерсен
77′
120′
3
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
32
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
15
Угловые
3
14
Фолы
15
9
Офсайды
0
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти