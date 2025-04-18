«Никита Хайкин — легенда». «Будё-Глимт» — об игре россиянина в матче ЛЕ с «Лацио»

В нынешнем сезоне Хайкин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.