«Никита Хайкин — легенда». «Будё-Глимт» — об игре россиянина в матче ЛЕ с «Лацио»

«Никита Хайкин — легенда», — написала пресс-служба «Будё-Глимт» в соцсети Х (ранее Twitter).
На стадии полуфинала Лиги Европы норвежский клуб встретится с «Тоттенхэмом». Первая игра состоится 1 мая, ответная — 8 мая.
В нынешнем сезоне Хайкин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.