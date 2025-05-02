«МЮ» растоптал мечту «Атлетика» о домашнем финале ЛЕ! А судья стал врагом Бильбао

Ещё через семь минут в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на центрфорварде «МЮ» Хойлунде, который до того не встречался с мячом в чужой штрафной и пытался наконец дотянуться до него. Вивиан придерживал Расмуса, но вопрос в том, не по собственной ли инициативе упал датчанин. Очень непростой эпизод для судьи! Норвежский рефери Эспен Эскос, изучив повтор, решил, что нет. «Атлетик» был наказан 11-метровым, а сам Вивиан красной карточкой. Фернандеш подошёл к «точке» и забил с паузой.