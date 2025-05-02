Фернандеш: «Когда я умру, у меня будет много времени, чтобы прилечь и отдохнуть»

Накануне португалец оформил дубль в матче ½ финала Лиги Европы против «Атлетика» (3:0).
«Менеджер и физиотерапевт говорят, что мне нужно расслабиться и отдохнуть, но я говорю нет. Когда я умру, у меня будет много времени, чтобы прилечь и отдохнуть», — рассказал Фернандеш.
В текущем сезоне 30-летний Фернандеш принял участие в 52-х матчах, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.
Футбол, Лига Европы, 1/2 финала
1.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Юнайтед
Каземиру
(Мануэль Угарте)
30′
Бруну Фернандеш
37′
Бруну Фернандеш
(Мануэль Угарте)
45′
Составы команд
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
3
Даниэль Вивиан
35′
5
Йерай Альварес
61′
17
Юри Берчиче
36′
23
Микель Хаурехисар
21
Мароан Саннади
18
Оскар Де Маркос
42′
2
Андони Горосабель
16
Иньиго Руис де Галаррета
46′
24
Беньят Прадос
7
Алехандро Беренгер
42′
4
Айтор Паредес
9
Иньяки Уильямс
87′
11
Альваро Джало
10
Нико Уильямс
79′
20
Унаи Гомес
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
2
Виктор Линделеф
15
Лени Йоро
90+4′
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
9
Расмус Хейлунн
3
Нуссаир Мазрауи
74′
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
65′
4
Маттейс де Лигт
13
Патрик Доргу
84′
37
Кобби Майну
25
Мануэль Угарте
65′
7
Мэйсон Маунт
77′
17
Алехандро Гарначо
84′
84′
16
Амад Диалло
Статистика
2
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
19
Фолы
7
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти