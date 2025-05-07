Сафонов остался на скамейке запасных в матче «ПСЖ» против «Арсенала» в Лиге чемпионов

В составе «ПСЖ» с первых минут выйдут:
- Джанлуиджи Доннарумма;
- Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш;
- Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис;
- Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия.
Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.
«Арсенал» начнет матч в следующем сочетании:
- Давид Рая;
- Майлс Льюис-Скелли, Якуб Кивиор, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер;
- Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор;
- Габриэль Мартинелли, Микель Мерино, Букайо Сака.
Главным арбитром встречи назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Первая встреча этих команд, которая состоялась 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».
Победитель этого противостояния встретится в финальном матче с итальянским «Интером», который по сумме двух игр прошел испанскую «Барселону».