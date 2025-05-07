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Сафонов остался на скамейке запасных в матче «ПСЖ» против «Арсенала» в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал» назвали составы на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

В составе «ПСЖ» с первых минут выйдут:

  • Джанлуиджи Доннарумма;
  • Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш;
  • Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис;
  • Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Арсенал» начнет матч в следующем сочетании:

  • Давид Рая;
  • Майлс Льюис-Скелли, Якуб Кивиор, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер;
  • Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор;
  • Габриэль Мартинелли, Микель Мерино, Букайо Сака.

Главным арбитром встречи назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча этих команд, которая состоялась 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».

Победитель этого противостояния встретится в финальном матче с итальянским «Интером», который по сумме двух игр прошел испанскую «Барселону».