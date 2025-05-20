«Театр футбольного абсурда». Колонка Казанского — о «Тоттенхэме» и «МЮ» в финале ЛЕ

Нанял нового режиссера португальского происхождения Рубена Аморима, который в своем первом сезоне больше говорил, чем творил. С момента появления в Манчестере Аморим дал 491 интервью. Основной лейтмотив: «Пока все плохо, но будет хорошо. Вы видите, что плохо. Я вижу. Сейчас вот так. Они такие. Я тоже такой. Но будет хорошо. Когда? Когда перестанет быть плохо! Что вы пристали? Дайте поработать». Странно, но ему пока верят. По той же причине, что и режиссеру лондонской труппы, — коллектив преображался на европейских гастролях.