«Театр футбольного абсурда». Колонка Казанского — о «Тоттенхэме» и «МЮ» в финале ЛЕ

Внимание! Внимание! Только в среду и только в Испании!
Ровно в 22 часа по московскому времени!
На сцене культурно-развлекательного футбольного стадиона имени Мамеса Кесарийского в Бильбао представление «Театра футбольного абсурда»!
Вы увидите то, что никогда не видели, и это будет уже совсем скоро!
Две худшие, но большие команды одного, но маленького острова на ваших глазах выяснят, кому из них хуже! Время спектакля не ограничено. Предусмотрен минимум один антракт.
Победитель получит деньги, славу, кубок и сверхспособность забыть все, что было.
Проигравший — позор, издевательства и выставку в своем музее «Вечное сияние чистого стыда».
Такой спектакль нельзя пропустить.
***
Действующие лица и исполнители.
В белом — англичане из Лондона. «Тоттенхэм Хотспур». 17-й коллектив чемпионата Англии. Одна победа в АПЛ с февраля. 21 поражение за весь сезон, включая домашнее унижение от вылетевших «Ипсвича» (1:2) и «Лестера» (1:2). Глобальное недовольство зрителей управлением клуба. Директор Даниэл Леви, по их мнению, заботится о кошельке, но не о труппе.
Режиссер «Тоттенхэма» греческого происхождения Анже Постекоглу, вероятно, уже подыскивает себе новую сцену. И сценарии, и образы, которые он предлагал звездам, остались непонятыми и нераскрытыми. Более того, главные исполнители постоянно отсутствуют из-за разного рода повреждений, связанных с его методами работы на репетициях. Только Педро Порро смог появиться во всех представлениях сезона.
Вот и в финале сезона в его распоряжении не будет нескольких ключевых актеров — Джеймсона Мэддисона, Деяна Кулушевски, Лукаса Бегрвалля.
Постекоглу давно бы уволили, но каким-то невероятным образом коллектив преображался на европейских гастролях. Переключаясь совсем в другой режим, без попытки тотального контроля и зашкаливающего количества реплик, играя скромно и стандартно, выдавая несколько резких фраз. «Тоттенхэм» получил привилегию стать одной из двух лучших команд континента в своем футбольном «экономклассе».
«Я всегда выигрываю что-то в свой второй год с командой» — слова Постекоглу пока не расходятся с реальностью.
Для их подтверждения в среду нужно быть лучше второго худшего, своего соседа по «эконому».
***
В красном на сцене испанского стадиона — англичане из Манчестера. 16-й коллектив чемпионата Англии. Одна победа с февраля. 18 поражений — кошмарный рекорд за собственную историю лиги. Подозрительное отношение зрителей к новому управляющему клуба сэру Рэтклиффу. За неполный год тот взвинтил цены на билеты, урезал льготы, сократил массу работников клуба и лишил привычных пенсионных бонусов создателя «Театра мечты» сэра Алекса Фергюсона. Продлил контракт с голландским режиссером Эриком тен Хагом. Потому его уволил, выплатив многомиллионные отступные.
Нанял нового режиссера португальского происхождения Рубена Аморима, который в своем первом сезоне больше говорил, чем творил. С момента появления в Манчестере Аморим дал 491 интервью. Основной лейтмотив: «Пока все плохо, но будет хорошо. Вы видите, что плохо. Я вижу. Сейчас вот так. Они такие. Я тоже такой. Но будет хорошо. Когда? Когда перестанет быть плохо! Что вы пристали? Дайте поработать». Странно, но ему пока верят. По той же причине, что и режиссеру лондонской труппы, — коллектив преображался на европейских гастролях.
Туда Манчестер попал благодаря победе прошлого сезона в домашнем Кубке. Которой могло бы и не быть. Еще при голландском специалисте тен Хаге чудом удалось избежать вылета от таких известных команд, как «Ньюпорт» в четвертом раунде и «Ковентри» в полуфинале (ведя 3:0 за 20 минут до конца все превратилось в 3:3 и решилось в серии пенальти). Через такие тернии, еще и с драмой последних секунд на собственной сцене с коллективом из Лиона, Манчестер попал к звездам. Точнее, в Бильбао.
***
Англичане в белом и англичане в красном трижды встречались в этом году. Все разы (два в чемпионате и один в Кубке) представители северолондонского футбольного театра были сильнее и интереснее. Просто обстоятельство из их биографии, которое вряд ли имеет прикладное значение. Всем известно, что на нейтральной полосе игры — необычайной красоты.
«Тоттенхэм» без крупных побед уже 17 лет. Два года назад они отправили свою главную звезду за личными призами в Мюнхен. Харри Кейн только что в Германии наконец получил чемпионскую тарелку.
«Шпоры» хотели стать лучше без него. Если в среду в Бильбао заберут трофей, то будет ли это фактом? Вопрос риторический.
«Юнайтед», как бы низко ни падал, но два года подряд выигрывает кубки различной степени тяжести. В этом сезоне «Манчестер» на дне. Но в финале.
Высокая степень футбольного абсурда.
Нелепую ситуацию усиливает еще и бонус за победу. Кто-то из этих худших присоединится к лучшим в «бизнес-классе» европейской игры. Борьба за билеты в Лигу чемпионов в Англии будет идти до последней секунды, до последней капли футбольной крови…
16-я либо 17-я команда получит его в окошечке у администратора после победы в Лиге Европы.
«Чума на оба ваших дома!» — шумит по-шекспировски английская футбольная знать.
«Тоттенхэму» и «Юнайтед» все равно.
Они на двоих подарили нам главную английскую интригу сезона, в которой вопросы с чемпионством и вылетом были закрыты уже месяц назад.
***
Только в среду и только в Испании «Театр футбольного абсурда» сыграет для всех нас пьесу «Оптимистическая английская трагедия».
Не вздумайте пропустить!