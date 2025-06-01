Что мы уже знаем о следующем сезоне Лиги чемпионов? Вот все расклады

И несколько слов о месте России в таблице коэффициентов УЕФА. Возвращение наших команд в еврокубки, кажется, исключено на 99%. Тем не менее интересно глянуть, на какие позиции мы откатились и теоретически могли бы вернуться сейчас. Если вдруг завтра наш футбол разбанят, то Россия заявляла бы клубы в еврокубки как 26-я страна в рейтинге из 55. То есть «Краснодар» отправился бы в первый квалификационный раунд ЛЧ и стартовал в новом сезоне уже 8 или 9 июля (при том что открытие нового сезона РПЛ запланировано на 18 июля). Победитель Кубка России отправлялся бы в первый квалификационный раунд Лиги Европы и проводил бы первый матч 10 июля. А вот вторая и третья команды РПЛ начали бы 25 июля со второго раунда Лиги конференций. Если Кубок России выиграл бы ЦСКА, то в третий по статусу еврокубок отправились бы вторая и четвёртая команды РПЛ («Зенит» и «Спартак»).