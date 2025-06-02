Иван Сергеев отметил важность победы Сафонова в Лиге чемпионов для российского спорта

«Жалко, что финал прошел без борьбы. ПСЖ заслуженно выиграл. Конечно, это очень важная победа для российского спорта. Может, у “Интера” был неудачный день, но ПСЖ ярко играет в атаке, они выиграли чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, так что все заслуженно», — сказал Сергеев.