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Иван Сергеев отметил важность победы Сафонова в Лиге чемпионов для российского спорта

Вратарь ПСЖ стал пятым россиянином, выигравшим этот турнир.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Победа в Лиге чемпионов французского футбольного клуба ПСЖ, в составе которого выступает вратарь Матвей Сафонов, важна для российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал нападающий сборной России Иван Сергеев.

Ранее ТАСС сообщал о победе ПСЖ над итальянским «Интером» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов.

«Жалко, что финал прошел без борьбы. ПСЖ заслуженно выиграл. Конечно, это очень важная победа для российского спорта. Может, у “Интера” был неудачный день, но ПСЖ ярко играет в атаке, они выиграли чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, так что все заслуженно», — сказал Сергеев.

Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).