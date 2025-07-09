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«Кристал Пэлас» может быть исключён из Лиги Европы из-за апелляции «Лиона» — Daily Mail

УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из числа участников следующего сезона Лиги Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Getty Images

По данным источника, «орлы» будут перенаправлены в Лигу конференций, а их место в ЛЕ займёт «Ноттингем Форест». Ранее «Лион» смог сохранить место в Лиге 1 после решения Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG), которая удовлетворила апелляцию клуба. По регламенту УЕФА, два клуба, у которых один владелец, не могут выступать в одном еврокубковом турнире, приоритет отдаётся команде, которая заняла более высокую строчку в своём чемпионате.

«Кристал Пэлас» попытался убедить УЕФА в отмене данного решения, поскольку бизнесмен Джон Текстор продал свою долю в клубе. Лондонцы получили отказ, так как данный вопрос должен был быть решён до 1 марта.