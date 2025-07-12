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«Кристал Пэлас» подаст апелляцию на исключение из Лиги Европы

«Кристал Пэлас» подаст апелляцию на исключение из Лиги Европы в новом сезоне.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Английский «Кристал Пэлас» подаст апелляцию в связи с исключением из Лиги Европы в предстоящем сезоне, сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление председателя правления футбольного клуба Стива Пэриша.

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне впервые в своей истории завоевал Кубок Англии. Согласно решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), клуб примет участие в Лиге конференций, так как в Лиге Европы сыграет французский «Лион». У команд один владелец — американский инвестор Джон Текстор. По правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещается принимать участие в одном еврокубковом турнире.

Пэриш заявил, что «Пэлас» подаст апелляцию на решение УЕФА, и выразил надежду на то, что президент организации Александер Чеферин лично вмешается в процесс и восстановит команду в Лиге Европы.

«Конечно, мы опустошены. Ты выигрываешь Кубок, по-настоящему выигрываешь что-то впервые в своей истории. Кто-то сказал мне, что это как выиграть в лотерею, подойти к кассе и не получить приз. Я в отчаянии из-за игроков, болельщиков и персонала. Это плохой день для футбола», — сказал Пэриш.