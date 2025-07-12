«Кристал Пэлас» подаст апелляцию на исключение из Лиги Европы

«Конечно, мы опустошены. Ты выигрываешь Кубок, по-настоящему выигрываешь что-то впервые в своей истории. Кто-то сказал мне, что это как выиграть в лотерею, подойти к кассе и не получить приз. Я в отчаянии из-за игроков, болельщиков и персонала. Это плохой день для футбола», — сказал Пэриш.