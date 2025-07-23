Белорусы не помогли «Кайрату» победить КуПС в футбольной Лиге чемпионов

В квалификации Лиги чемпионов футболисты казахстанского «Кайрата» уступили в финском Куопио местному КуПС с сухим счетом 0:2. Белорусский защитник гостей Александр Мартынович провел весь матч, а хавбек Валерий Громыко вышел на поле в стартовом составе и был заменен в середине второй половины игры. Ответная встреча состоится 29 июля в Алматы. В первом квалификационном круге «Кайрат» обыграл по сумме двух поединков словенскую «Олимпию» из Любляны — 1:1 (в гостях) и 2:0 (дома), а финский клуб одолел молдавский «Милсами» из Орхея — 1:0 (дома) и 0:0 (в гостях).