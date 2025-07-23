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Белорусы не помогли «Кайрату» победить КуПС в футбольной Лиге чемпионов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы стартовали матчи второго квалификационного раунда континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В квалификации Лиги чемпионов футболисты казахстанского «Кайрата» уступили в финском Куопио местному КуПС с сухим счетом 0:2. Белорусский защитник гостей Александр Мартынович провел весь матч, а хавбек Валерий Громыко вышел на поле в стартовом составе и был заменен в середине второй половины игры. Ответная встреча состоится 29 июля в Алматы. В первом квалификационном круге «Кайрат» обыграл по сумме двух поединков словенскую «Олимпию» из Любляны — 1:1 (в гостях) и 2:0 (дома), а финский клуб одолел молдавский «Милсами» из Орхея — 1:0 (дома) и 0:0 (в гостях).

К этому времени завершились еще 4 матча: «Линкольн» (Гибралтар) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 0:1, «Ноа» (Ереван, Армения) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 1:2, «Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Серветт» (Женева, Швейцария) — 0:1, «Копенгаген» (Дания) — «Дрита» (Гнилане, Косово) — 2:0.

Белорусские представители в еврокубковых турнирах свои встречи Лиги конференций проведут 24 июля. Гродненский «Неман» будет соперничать в гостях со словацким «Кошице», а еще два белорусских клуба сыграют в Венгрии — в Сомбатхее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся с израильским «Маккаби» из Хайфы, в Мезекевешде минское «Динамо» поспорит с албанским клубом «Эгнатия».

КуПС
2:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
22.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Kuopion Keskuskentta (Magnum Areena)
Главные тренеры
Арне Эрландсен
Рафаэль Уразбахтин
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