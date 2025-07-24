АЕК в дебютном официальном матче Николича обыграл «Хапоэль Беэр-Шева» в Лиге конференций

Это был дебютный официальный матч экс-тренера ЦСКА Марко Николича во главе АЕКа. Ранее греческая команда под руководством специалиста провела четыре контрольных матча, в которых один раз проиграла «Зюльте-Варегему» (0:2) и одержала три победы — над «Беерсхотом» (4:1), «Кортрейком» (2:1), и «Омонией» (1:0).