АЕК в дебютном официальном матче Николича обыграл «Хапоэль Беэр-Шева» в Лиге конференций

Встреча в Афинах завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в составе хозяев поля забил Филипе Релвас на 50-й минуте.
Это был дебютный официальный матч экс-тренера ЦСКА Марко Николича во главе АЕКа. Ранее греческая команда под руководством специалиста провела четыре контрольных матча, в которых один раз проиграла «Зюльте-Варегему» (0:2) и одержала три победы — над «Беерсхотом» (4:1), «Кортрейком» (2:1), и «Омонией» (1:0).
АЕК и «Хапоэль» проведут ответный матч 31 июля на нейтральном поле в венгерском Дебрецене.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
OACA Spiros Louis
Главные тренеры
Эльянив Барда
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти