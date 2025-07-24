Украинские фанаты устроили провокацию на матче с «Партизаном» в еврокубке

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Болельщики украинского футбольного клуба «Александрия» устроили провокацию и скандировали оскорбительные кричалки во время матча второго отборочного раунда Лиги конференций против белградского «Партизана», сообщает Sportklub.
Первый матч квалификации прошел в четверг на нейтральном поле в польской Катовице и завершился победой «Партизана» со счетом 2:0.
Перед встречей игроки «Александрии» вышли на поле, обернувшись во флаги Украины, а позже отказались от традиционных рукопожатий. Отмечается, что таким образом они устроили протест из-за участия «Партизана» в товарищеском Братском кубке в России.
К 30-й минуте игры украинские фанаты начали скандировать кричалку Ubij Srbina («убей серба»). Также звучали оскорбления в адрес московского ЦСКА. «Александрии» грозят санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.
Владимир Шаран
Срджан Благоевич
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