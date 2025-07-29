Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Э
1
:
Олимпия Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо К
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
0
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
1
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Иберия 1999
2
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
2
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
3
:
КуПС
0
П1
X
П2

Киевское «Динамо» разгромило мальтийский «Хамрун» в отборе Лиги чемпионов

Украинское «Динамо» Киев на нейтральном поле в Люблине (Польша) крупно обыграло мальтийский «Хамрун Спартанс» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

В составе киевлян забитыми голами отметились Владислав Ванат (28-я минута), Владимир Бражко (35) и Тарас Михавко (82). В итоге: 3:0 по итогам второй игры и 6:0 по результатам двух матчей в пользу «Динамо».

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Динамо» Киев сыграет против победителя пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль). Матчи пройдут 5 и 12 августа.

Динамо К
3:0
Первый тайм: 0:0
Хамрун Спартанс
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
29.07.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Arena Lublin
Главные тренеры
Александр Шовковский
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти