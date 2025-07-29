Киевское «Динамо» разгромило мальтийский «Хамрун» в отборе Лиги чемпионов

В составе киевлян забитыми голами отметились Владислав Ванат (28-я минута), Владимир Бражко (35) и Тарас Михавко (82). В итоге: 3:0 по итогам второй игры и 6:0 по результатам двух матчей в пользу «Динамо».
В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Динамо» Киев сыграет против победителя пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль). Матчи пройдут 5 и 12 августа.
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд
29.07.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Arena Lublin
Главные тренеры
Александр Шовковский
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти