16-летний талант вдохновил «Кайрат» на камбэк, Арнаутович дебютировал за «Црвену Звезду», «Слован» Вайсса сыграет в Казахстане

А «Копенгагену», который в прошлом сезоне вернул себе титул чемпиона Дании, в Косово хватило запаса в два гола. К тому же с 27-й минуты скандинавы играли в большинстве. Его реализацию обеспечили опытные Эльюнусси и Корнелиус, а на второй тайм вышел бывший спартаковец Джордан Ларссон. В то же время экс-краснодарец Классон, получив чуть более получаса в первой игре, в этот раз в заявке отсутствовал. Возможно, сыграет в следующем раунде, где «Копенгаген» с почти стопроцентной вероятностью ждет скандинавское дерби с «Мальме». Шведы создали серьезный задел, разгромив на выезде латвийский РФШ (4:1).