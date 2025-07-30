16-летний талант вдохновил «Кайрат» на камбэк, Арнаутович дебютировал за «Црвену Звезду», «Слован» Вайсса сыграет в Казахстане

Магия домашних стен
«Надеемся, что наши болельщики и наши родные стены нам помогут», — говорил после поражения в Финляндии главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин. В прошлом раунде дома чемпионы Казахстана уже показали, что в Алма-Ате у них вырастают крылья, только тогда все было проще, так как первая игра с крепкой «Олимпией» в Любляне завершилась вничью.
Здесь же требовалось отыграть отставание в два мяча, что в числе прочего подразумевало совсем другой уровень давления. Тем не менее, «Кайрат» решил задачу еще в первом тайме и снова забил быстрый гол. Главный талант страны — 16-летний обладатель контракта с «Челси» Сатпаев — застал голкипера врасплох дальним ударом. И он же отдал отличный пас на ход Громыко в зазор между парой защитников, и белорус расстрелял ближний угол. Так счет стал 3:0, а в интервале между упомянутыми атаками отличился классно сыгравший на опережение Жоржиньо.
Во второй тайме КуПС попытался активизироваться, только оборона во главе с бывшими игроками «Краснодара» Александром Мартыновичем и Егором Сорокиным сыграла практически безупречно. По сути, у финнов был один реальный шанс сравнять счет по сумме двух матчей, однако перспективу овертайма отменил выручивший казахстанцев Заруцкий. Теперь «Кайрат», который уже гарантировал как минимум участие в основном этапе Лиги конференций, ждет встреча со своим бывшим главным тренером Владимиром Вайссом, который на постсоветском пространстве также тренировал раменский «Сатурн» и сборную Грузии.
У возглавляемого 60-летним Вайссом «Слована» после домашних 4:0 никаких проблем в Боснии не предвиделось. Однако в какой-то момент гости слишком сильно в это поверили. Настолько, что «Зриньски» за четыре минуты забил дважды. Еще один результативный удар хозяев возродил бы интригу, о которой накануне никто даже не думал, однако замены Вайсса сработали идеально. Нападающий словацкой сборной Стрелец сначала воспользовался передачей армянского вингера Барсегяна, а потом наказал оборону хозяев во главе с 36-летним экс-динамовцем Шуньичем за грубую ошибку. Получился неплохой урок перед играми с «Кайратом».
Гол бывшего нижегородца
После не самой простой поездки на Гибралтар, где минимальное преимущество пришлось отстаивать, отыграв почти весь второй тайм в меньшинстве, дома «Црвена Звезда» буквально смяла своего соперника. Особенно усердствовал опытный Катай, который открыл счет и до перерыва дважды ассистировал партнерам. Без его помощи обошелся только бывший нападающий «Пари НН» Мильсон. Кроме него в старте белградцев были два других наших знакомых по РПЛ — экс-зенитовец Родригао и покинувший летом «Локомотив» Наир Тикнизян (Егор Пруцев остался в запасе).
Вот только 4:0 на табло расслабили сербов, которые позволили «Линкольну» размочить счет, а потом еще и получили пенальти в свои ворота. Получается, в нужном тонусе в тот момент был только опытный Матеус. Бразильский голкипер, долгие годы выступавший в португальской «Браге», а прошлый сезон проведший на правах аренды в «Аяксе», парировал удар с точки. Этот сейв — самый яркий момент второй половины наряду с дебютом в составе «Црвены» Арнаутовича. Бывший форвард «Интера» будет нужен в следующем раунде — в противостоянии с польским «Лехом», который снял все вопросы в первой игре, разгромив исландский «Брейдаблик» со счетом 7:1.
А «Копенгагену», который в прошлом сезоне вернул себе титул чемпиона Дании, в Косово хватило запаса в два гола. К тому же с 27-й минуты скандинавы играли в большинстве. Его реализацию обеспечили опытные Эльюнусси и Корнелиус, а на второй тайм вышел бывший спартаковец Джордан Ларссон. В то же время экс-краснодарец Классон, получив чуть более получаса в первой игре, в этот раз в заявке отсутствовал. Возможно, сыграет в следующем раунде, где «Копенгаген» с почти стопроцентной вероятностью ждет скандинавское дерби с «Мальме». Шведы создали серьезный задел, разгромив на выезде латвийский РФШ (4:1).
Андрей Кузичев