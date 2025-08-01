«Партизан» разгромил и выбил из еврокубков украинскую «Александрию»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Левски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Легия
2
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хайберниан
1
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Эгнатия
1
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
Александрия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Сент-Джозефс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Зиря
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Жальгирис В
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дангеннон Свифтс
0
:
Вадуц
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Атлетик Э
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флориана
1
:
Балкани
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
4
:
Влазния
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Клаксвик
1
:
Раднички К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жилина
1
:
Ракув
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Валюр
1
:
Жальгирис К
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
4
:
Дечич
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
3
:
Нови Пазар
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
5
:
Вардар
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис
2
:
Араз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
4
:
Шериф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шахтер
2
:
Бешикташ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:5
Приштина
1
:
Ларн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
1
:
Кошице
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КА Акюрейри
2
:
Силькеборг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Копер
3
:
Викинг
5
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хапоэль Беэр-Шева
0
:
АЕК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
2
:
Вараждин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Марибор
1
:
Пакш
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шарлеруа
1
:
Хаммарбю
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пушкаш Академия
0
:
Арис Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Актобе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Маккаби Хайфа
3
:
Торпедо-БелАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
4
:
Черно Море
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Лугано
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
1
:
ХБ Торсхавн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
4
:
Сараево
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бейтар И
5
:
Сутьеска
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 4:2
Хеккен
2
:
Андерлехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
2
:
Будучност
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЮНА Штрассен
0
:
Данди Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кл
1
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
6
:
Пайде
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зимбру
0
:
Астана
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Торпедо Кт
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нымме Калью
2
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
5
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Банга
0
:
Русенборг
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спаэри
0
:
Аустрия
5
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
3
:
Пюник
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дила
3
:
Рига
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сабах
4
:
Петрокуб
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
1
:
Полесье
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 3:4
ХИК
2
:
Арда
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
5
:
Хибернианс
1
П1
X
П2

«Партизан» разгромил и выбил из еврокубков украинскую «Александрию»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сербский футбольный клуб «Партизан» разгромил украинскую «Александрию» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Белграде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Йован Милошевич (13, 23 и 45-я минуты), еще один мяч забил Милан Вукотич (63).

На 11-й минуте ивуарийский защитник «Александрии» Жослен Беиратш получил прямую красную карточку. Еще один защитник гостей, француз Тео Ндика, получил вторую желтую карточку на 58-й минуте. Спустя две минуты свое второе предупреждение получил защитник «Партизана» Аранджел Стойкович.

Перед встречей «Александрия» сообщила у себя в соцсетях, что украинским футболистам запретили выходить на поле с флагом Украины. В первой игре «Партизан» также одержал победу со счетом 2:0. Тогда игроки «Александрии» вышли на поле, обернувшись во флаги Украины, и не пожали руки футболистам белградской команды. К 30-й минуте игры украинские фанаты начали скандировать кричалку Ubij Srbina («убей серба»), за что клуб был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 20 тысяч евро. Перед игрой главный тренер украинской команды Кирилл Нестеренко назвал участие «Партизана» в Братском кубке в Москве «недружелюбным отношением» к «Александрии».

В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Партизан» встретится с командой, которая проиграет в противостоянии шотландского «Хиберниана» и датского «Мидтьюлланна» во втором отборочном раунде Лиги Европы.

Партизан
4:0
Первый тайм: 0:0
Александрия
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
31.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
FK Partizan
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Владимир Шаран
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти