«Партизан» разгромил и выбил из еврокубков украинскую «Александрию»

Перед встречей «Александрия» сообщила у себя в соцсетях, что украинским футболистам запретили выходить на поле с флагом Украины. В первой игре «Партизан» также одержал победу со счетом 2:0. Тогда игроки «Александрии» вышли на поле, обернувшись во флаги Украины, и не пожали руки футболистам белградской команды. К 30-й минуте игры украинские фанаты начали скандировать кричалку Ubij Srbina («убей серба»), за что клуб был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 20 тысяч евро. Перед игрой главный тренер украинской команды Кирилл Нестеренко назвал участие «Партизана» в Братском кубке в Москве «недружелюбным отношением» к «Александрии».