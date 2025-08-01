«Партизан» разгромил и выбил из еврокубков украинскую «Александрию»

Встреча прошла в Белграде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Йован Милошевич (13, 23 и 45-я минуты), еще один мяч забил Милан Вукотич (63).
На 11-й минуте ивуарийский защитник «Александрии» Жослен Беиратш получил прямую красную карточку. Еще один защитник гостей, француз Тео Ндика, получил вторую желтую карточку на 58-й минуте. Спустя две минуты свое второе предупреждение получил защитник «Партизана» Аранджел Стойкович.
Перед встречей «Александрия» сообщила у себя в соцсетях, что украинским футболистам запретили выходить на поле с флагом Украины. В первой игре «Партизан» также одержал победу со счетом 2:0. Тогда игроки «Александрии» вышли на поле, обернувшись во флаги Украины, и не пожали руки футболистам белградской команды. К 30-й минуте игры украинские фанаты начали скандировать кричалку Ubij Srbina («убей серба»), за что клуб был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 20 тысяч евро. Перед игрой главный тренер украинской команды Кирилл Нестеренко назвал участие «Партизана» в Братском кубке в Москве «недружелюбным отношением» к «Александрии».
В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Партизан» встретится с командой, которая проиграет в противостоянии шотландского «Хиберниана» и датского «Мидтьюлланна» во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Срджан Благоевич
Владимир Шаран
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