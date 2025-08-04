В сербском футбольном клубе заявили о нежелании играть с украинцами

Терзич заявил, что всему виной политическая ситуация, а также отношения с украинцами. Он обратил внимание на то, что в матчах с «Партизаном» болельщики украинской «Александрии» были настроены к украинцам враждебно. «Поэтому мне бы хотелось избежать всех этих нефутбольных моментов», — подчеркнул представитель команды.