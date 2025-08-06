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Киевское «Динамо» проиграло «Пафосу» в матче квалификации ЛЧ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Киевское «Динамо» проиграло кипрскому «Пафосу» в первом матче третьего раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Соцсети

Встреча, которая прошла в Люблине (Польша), завершилась со счетом 1:0 в пользу кипрской команды, в составе которой гол забил Андерсон (84-я минута).

Ответная встреча команд пройдет 12 августа в Пафосе. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф квалификации, где поборется за выход в основную стадию турнира.

В другом матче квалификации азербайджанский «Карабах» на выезде обыграл северомакедонский клуб «Шкендия» — 1:0, а шведский «Мальмё» на своем поле сыграл вничью с «Копенгагеном» — 0:0.

Динамо К
0:1
Первый тайм: 0:0
Пафос
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд
5.08.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Arena Lublin
Главные тренеры
Александр Шовковский
Хуан Карлос Карседо
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