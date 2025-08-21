Хайкин отыграл «на ноль» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел на поле с первых минут. Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2023 года, также он играл за норвежский клуб в 2019—2022 годах. В составе команды он четырежды выигрывал чемпионат Норвегии.