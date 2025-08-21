Хайкин отыграл «на ноль» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 20 августа. Футболисты норвежского «Будё-Глимт» дома со счетом 5:0 разгромили австрийский «Штурм» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Каспер Хёг (7-я минута), Один Бьёртуфт (10), Ульрик Салтнес (25) и Хокон Эвьен (54), на 79-й минуте игрок «Штурма» Уильям Бёвинг отправил мяч в собственные ворота. Ответная встреча пройдет 26 августа на поле «Штурма».
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел на поле с первых минут. Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2023 года, также он играл за норвежский клуб в 2019—2022 годах. В составе команды он четырежды выигрывал чемпионат Норвегии.
На данный момент известны 29 из 36 участников предстоящего общего этапа Лиги чемпионов. Последние 7 команд определятся 26 и 27 августа, когда пройдут ответные матчи заключительного квалификационного раунда. На следующий день состоится жеребьевка общего этапа турнира. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Хьетиль Кнутсен
Юрген Зоймель
