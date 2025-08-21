Белорусы помогли «Кайрату» добыть ничью с «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов

Футболисты казахстанского «Кайрата» с двумя белорусами в составе играли в Глазго с шотландским «Селтиком» и добыли ничью — 0:0. Хозяева атаковали всю игру, но так и не сумели забить хотя бы один мяч. Капитан чемпионов Казахстана белорусский защитник Александр Мартынович и хавбек Валерий Громыко отыграли весь матч. Ответный поединок за попадание в основной этап главного континентального турнира состоится 26 августа в Алматы.
Азербайджанский «Карабах» из Агдама неожиданно обыграл в Будапеште венгерский «Ференцварош» со счетом 3:1. С таким же результатом футболисты бельгийского «Брюгге» также на выезде взяли верх над шотландским «Глазго Рейнджерс». В Белграде сербская «Црвена Звезда» уступила кипрскому «Пафосу» — 1:2.
Результаты остальных встреч: «Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1, «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — 0:0, «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Грац, Австрия) — 5:0. Ответные матчи пройдут 26 и 27 августа.
