Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Белорусы помогли «Кайрату» добыть ничью с «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных полях Европы прошли первые поединки плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Футболисты казахстанского «Кайрата» с двумя белорусами в составе играли в Глазго с шотландским «Селтиком» и добыли ничью — 0:0. Хозяева атаковали всю игру, но так и не сумели забить хотя бы один мяч. Капитан чемпионов Казахстана белорусский защитник Александр Мартынович и хавбек Валерий Громыко отыграли весь матч. Ответный поединок за попадание в основной этап главного континентального турнира состоится 26 августа в Алматы.

Азербайджанский «Карабах» из Агдама неожиданно обыграл в Будапеште венгерский «Ференцварош» со счетом 3:1. С таким же результатом футболисты бельгийского «Брюгге» также на выезде взяли верх над шотландским «Глазго Рейнджерс». В Белграде сербская «Црвена Звезда» уступила кипрскому «Пафосу» — 1:2.

Результаты остальных встреч: «Базель» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1, «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — 0:0, «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Грац, Австрия) — 5:0. Ответные матчи пройдут 26 и 27 августа.

Селтик
0:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
20.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Celtic Park
Главные тренеры
Брендан Роджерс
Рафаэль Уразбахтин
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти