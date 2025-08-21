Белорусы помогли «Кайрату» добыть ничью с «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов

Футболисты казахстанского «Кайрата» с двумя белорусами в составе играли в Глазго с шотландским «Селтиком» и добыли ничью — 0:0. Хозяева атаковали всю игру, но так и не сумели забить хотя бы один мяч. Капитан чемпионов Казахстана белорусский защитник Александр Мартынович и хавбек Валерий Громыко отыграли весь матч. Ответный поединок за попадание в основной этап главного континентального турнира состоится 26 августа в Алматы.