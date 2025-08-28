Нервное возвращение «Карабаха» в Лигу чемпионов! Хотя общий счёт с венграми был 5:2

«Карабах» оказался в одном шаге от попадания в общий этап. Кстати, команда уже играла в основном раунде Лиги чемпионов — в сезоне-2017/2018 она попала в сильную группу с «Челси», «Ромой» и «Атлетико». Но формат поменяли, так что теперь никаких квартетов. Неделю назад азербайджанский клуб пропустил первым, а потом отгрузил в ворота соперника три мяча после перерыва. 3:1 — счёт, который заметно повысил шансы «Карабаха» на проход в общий этап.