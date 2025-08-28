Футболистки «Динамо-БГУФК» вышли в финал квалификации женской Лиги чемпионов

Сегодня пятикратные чемпионки Беларуси обыграли в полуфинале квалификационного раунда в албанском Шкодере местный клуб «Влазния» с результатом 2:1. В конце первого тайма Лия Тихомирова открыла счет, после перерыва Анна Пилипенко забила второй мяч, а в самом конце встречи соперницы сократили разрыв до минимума. В решающем поединке за выход в следующий этап подопечные Юрия Малеева 30 августа встретятся с венгерским «Ференцварошем» из Будапешта, который разгромил «Расинг Юнион» из Люксембурга — 3:0.