Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Футболистки «Динамо-БГУФК» вышли в финал квалификации женской Лиги чемпионов

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали победу в первом матче нового сезона женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня пятикратные чемпионки Беларуси обыграли в полуфинале квалификационного раунда в албанском Шкодере местный клуб «Влазния» с результатом 2:1. В конце первого тайма Лия Тихомирова открыла счет, после перерыва Анна Пилипенко забила второй мяч, а в самом конце встречи соперницы сократили разрыв до минимума. В решающем поединке за выход в следующий этап подопечные Юрия Малеева 30 августа встретятся с венгерским «Ференцварошем» из Будапешта, который разгромил «Расинг Юнион» из Люксембурга — 3:0.

Серебряный призер белорусского чемпионата «Минск» 30 августа сыграет в Вене с местной «Аустрией».

Встречи третьего отборочного этапа пройдут 11 и 18 сентября, их победители попадут в общий этап женской Лиги чемпионов. Без квалификации там выступят действующий триумфатор лондонский «Арсенал», а также еще один представитель британской столицы «Челси», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» (Мюнхен) и «Вольфсбург», итальянский «Ювентус» (Турин), испанская «Барселона», португальская «Бенфика» (Лиссабон). Белорусские команды еще ни разу не попадали в основную стадию женской Лиги чемпионов.