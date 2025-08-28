Все участники общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» и «ПСЖ» в первой корзине, «Кайрат» и «Пафос» — в четвертой

В среду прошли заключительные матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов и определились все 36 клубов, которые сыграют в основной сетке турнира. Все они уже распределены по корзинам — им осталось только узнать соперников по общему этапу. Жеребьевка пройдет 28 августа.
У Англии — больше всего команд
Уже второй сезон в главном еврокубке действует новый формат без традиционного разделения на группы. Теперь в турнире участвуют не 32, а 36 команд, и привычных восьми квартетов по четыре клуба уже нет.
В этом году наибольшее представительство в ЛЧ имеет Англия. По итогам прошлого сезона она получила право делегировать шесть команд в общий этап: сюда попали топ-5 чемпионата и «Тоттенхэм», победивший в Лиге Европы.
Участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 по странам
- Англия (6 клубов): «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Челси».
- Испания (5): «Атлетик», «Атлетико», «Барселона», «Вильярреал», «Реал».
- Германия (4): «Айнтрахт», «Байер», «Бавария», «Боруссия» Д.
- Италия (4): «Аталанта», «Интер», «Наполи», «Ювентус».
- Франция (3): «Марсель», «Монако», «ПСЖ».
- Нидерланды (2): «Аякс» и ПСВ.
- Португалия (2): «Бенфика» и «Спортинг».
- Бельгия (2): «Брюгге» и «Юнион».
Кроме того, по одному представителю в турнире имеют:
- «Буде-Глимт» (Норвегия),
- «Галатасарай» (Турция),
- «Кайрат» (Казахстан),
- «Карабах» (Азербайджан),
- «Копенгаген» (Дания),
- «Олимпиакос» (Греция),
- «Пафос» (Кипр).
- «Славия» (Чехия).
Все участники общего этапа будут собраны в единую таблицу и сыграют по швейцарской системе: каждая команда проведет по восемь матчей против восьми различных соперников. При этом все клубы сыграют по два матча с представителями каждой из четырех корзин — для этого и нужна разбивка по ним.
Впервые в основной сетке турнира оказались «Юнион» (Бельгия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Кайрат» (Казахстан) и «Пафос» (Кипр).
Состав корзин для жеребьевки:
- Корзина 1: «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Боруссия», «Барселона».
- Корзина 2: «Арсенал», «Байер», «Атлетико», «Бенфика», «Аталанта», «Вильярреал», «Ювентус», «Айнтрахт», «Брюгге».
- Корзина 3: «Тоттенхэм», ПСВ, «Аякс», «Наполи», «Спортинг», «Олимпиакос», «Славия», «Буде-Глимт», «Марсель».
- Корзина 4: «Копенгаген», «Монако», «Галатасарай», «Юнион», «Карабах», «Атлетик», «Ньюкасл», «Пафос», «Кайрат».
Жеребьевка общего этапа состоится в четверг, 28 августа, в Монако. Шары с названиями клубов будут доставаться вручную, но распределение соперников возьмет на себя компьютер. При новом формате классическая жеребьевка потребовала бы до четырех часов и около 900 шаров, поэтому и было принято решение об использовании гибридного метода.
Основные принципы жеребьевки:
• Каждому клубу определяют 8 соперников.
• Каждая пара формируется только один раз — невозможно сыграть с одним клубом дважды на этапе.
• Все матчи формируются так, чтобы команды проводили по четыре встречи дома и в гостях.
• Невозможно провести оба матча с соперниками из одной корзины дома (как и оба в гостях).
• Клубы из одной ассоциации (страны) не могут попасть друг на друга.
• Каждой команде могут попасться не более двух соперников из одной страны.
В ⅛ финала напрямую выйдут восемь лучших команд этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют еще восемь путевок туда через стыковые встречи. Остальные 12 участников завершат выступление в еврокубках и не продолжат борьбу даже в Лиге Европы.
Старт общего этапа намечен на 16 сентября, финиш — на 28 января 2026 года.
Гоша Чернов