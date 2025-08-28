Ричмонд
Все участники общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» и «ПСЖ» в первой корзине, «Кайрат» и «Пафос» — в четвертой

Жеребьевка — уже в четверг.

В среду прошли заключительные матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов и определились все 36 клубов, которые сыграют в основной сетке турнира. Все они уже распределены по корзинам — им осталось только узнать соперников по общему этапу. Жеребьевка пройдет 28 августа.

У Англии — больше всего команд

Уже второй сезон в главном еврокубке действует новый формат без традиционного разделения на группы. Теперь в турнире участвуют не 32, а 36 команд, и привычных восьми квартетов по четыре клуба уже нет.

В этом году наибольшее представительство в ЛЧ имеет Англия. По итогам прошлого сезона она получила право делегировать шесть команд в общий этап: сюда попали топ-5 чемпионата и «Тоттенхэм», победивший в Лиге Европы.

Участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 по странам

  • Англия (6 клубов): «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Челси».
  • Испания (5): «Атлетик», «Атлетико», «Барселона», «Вильярреал», «Реал».
  • Германия (4): «Айнтрахт», «Байер», «Бавария», «Боруссия» Д.
  • Италия (4): «Аталанта», «Интер», «Наполи», «Ювентус».
  • Франция (3): «Марсель», «Монако», «ПСЖ».
  • Нидерланды (2): «Аякс» и ПСВ.
  • Португалия (2): «Бенфика» и «Спортинг».
  • Бельгия (2): «Брюгге» и «Юнион».

Кроме того, по одному представителю в турнире имеют:

  • «Буде-Глимт» (Норвегия),
  • «Галатасарай» (Турция),
  • «Кайрат» (Казахстан),
  • «Карабах» (Азербайджан),
  • «Копенгаген» (Дания),
  • «Олимпиакос» (Греция),
  • «Пафос» (Кипр).
  • «Славия» (Чехия).

Все участники общего этапа будут собраны в единую таблицу и сыграют по швейцарской системе: каждая команда проведет по восемь матчей против восьми различных соперников. При этом все клубы сыграют по два матча с представителями каждой из четырех корзин — для этого и нужна разбивка по ним.

Впервые в основной сетке турнира оказались «Юнион» (Бельгия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Кайрат» (Казахстан) и «Пафос» (Кипр).

Состав корзин для жеребьевки:

  • Корзина 1: «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Боруссия», «Барселона».
  • Корзина 2: «Арсенал», «Байер», «Атлетико», «Бенфика», «Аталанта», «Вильярреал», «Ювентус», «Айнтрахт», «Брюгге».
  • Корзина 3: «Тоттенхэм», ПСВ, «Аякс», «Наполи», «Спортинг», «Олимпиакос», «Славия», «Буде-Глимт», «Марсель».
  • Корзина 4: «Копенгаген», «Монако», «Галатасарай», «Юнион», «Карабах», «Атлетик», «Ньюкасл», «Пафос», «Кайрат».

Жеребьевка общего этапа состоится в четверг, 28 августа, в Монако. Шары с названиями клубов будут доставаться вручную, но распределение соперников возьмет на себя компьютер. При новом формате классическая жеребьевка потребовала бы до четырех часов и около 900 шаров, поэтому и было принято решение об использовании гибридного метода.

Основные принципы жеребьевки:

• Каждому клубу определяют 8 соперников.

• Каждая пара формируется только один раз — невозможно сыграть с одним клубом дважды на этапе.

• Все матчи формируются так, чтобы команды проводили по четыре встречи дома и в гостях.

• Невозможно провести оба матча с соперниками из одной корзины дома (как и оба в гостях).

• Клубы из одной ассоциации (страны) не могут попасть друг на друга.

• Каждой команде могут попасться не более двух соперников из одной страны.

В ⅛ финала напрямую выйдут восемь лучших команд этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют еще восемь путевок туда через стыковые встречи. Остальные 12 участников завершат выступление в еврокубках и не продолжат борьбу даже в Лиге Европы.

Старт общего этапа намечен на 16 сентября, финиш — на 28 января 2026 года.

Гоша Чернов