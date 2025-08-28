Все участники общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» и «ПСЖ» в первой корзине, «Кайрат» и «Пафос» — в четвертой

Все участники общего этапа будут собраны в единую таблицу и сыграют по швейцарской системе: каждая команда проведет по восемь матчей против восьми различных соперников. При этом все клубы сыграют по два матча с представителями каждой из четырех корзин — для этого и нужна разбивка по ним.