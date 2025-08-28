«Кайрат» сыграет с грандами европейского футбола в Лиге чемпионов

Дебютанту основного раунда главного континентального турнира казахстанскому «Кайрату», за который выступают белорусы Александр Мартынович и Валерий Громыко, достались очень сильные соперники. Клубу из Алматы предстоит сыграть с такими грандами, как 15-кратный победитель ЛЧ мадридский «Реал», 20-кратный чемпион Италии миланский «Интер», 13-кратный чемпион Англии лондонский «Арсенал», 21-кратный чемпион Португалии лиссабонский «Спортинг», 19-кратный чемпион Бельгии «Брюгге», 48-кратный чемпион Греции пирейский «Олимпиакос», 15-кратный чемпион Дании «Копенгаген», а также еще один дебютант ЛЧ кипрский «Пафос».