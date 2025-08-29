Футбольный клуб с Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков

В заключительном раунде плей-офф квалификации «Хамрун» обыграл латвийский РФШ (1:0, 2:2). Ответная игра прошла в Латвии в четверг.
Соперники «Хамруна» по общему этапу Лиги конференций определятся по итогам жеребьевки 29 августа.
Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится в пятый раз. Действующим победителем турнира является английский «Челси».
Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Футбол, Лига конференций, Раунд плей-офф. Путь чемпионов
28.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Arkadija
Главные тренеры
Виктор Мороз
